Chiarini lucido. Bedin è tostissimo. D’Alessandro Mvp

BURINI 6,5 Visti anche i problemi di falli di Savoldelli nella ripresa è costretto agli straordinari e lui dissemina i secondi venti minuti di pepite d’oro, come la rubata sul 70-73 che vale mezza vittoria.

CHIARINI 6.5 Guardato a vista dalla difesa degli Herons non brilla, ma è glaciale nei momenti clou del match.

TOSCANO 6 Condottiero silenzioso che sa far male quando serve, è l’emblema della solidità de La T Gema.

D’ALESSANDRO 7 Tante giocate da leccarsi i baffi alternate a qualche sporadico momento di buio, i suoi canestri hanno tutti un peso specifico notevole.

BEDIN 7 È l’x-factor de La T Gema. Gara solidissima.

SAVOLDELLI 5 Va al riposo lungo gravato da tre falli e quando rientra rimette in partita gli avversari con due perse sanguinosissime.

ACUNZO 6 Non è serata per fiorettisti, ma aiuta con la difesa.

PASSONI 5,5 Stoppata su Sgobba e bomba sul ribaltamento di fronte: in questa azione di fine primo quarto c’è tutto Passoni, ne sarebbero servite un po’ di più.

DI PIZZO 5 Il giocatore scintillante che ha dominato contro la Virtus Roma è rimasto a Pistoia.

GATTEL 6 Rispolverato dopo alcune settimane di oblio, si concede il lusso di mettere una tripla al primo pallone toccato.

DEL RE 7 Ci sarà un motivo se in tutti e sei i derby vinti da La T Gema la costante è la sua presenza in panchina. Per la prima volta si porta a casa tutte e due le stracittadine di regular season. Difesa a zona mossa ancora ok.

f. pal.