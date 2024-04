Casalguidi-Luco è uno spareggio per i playoff

Due turni alla conclusione del girone A di Promozione. Alle 16 si giocano Casalguidi-Luco, Lampo Meridien-Pieve Fosciana, Real Cerrretese-Larcianese e Castelnuovo Garfagnana-Intercomunale Monsummano.

Qui Casalguidi. La formazione allenata da Benesperi è quarta ed è a un passo dal raggiungimento dei playoff. Battendo il Luco, il Casalguidi andrebbe a quota 53 punti e certo di disputare gli spareggi per Eccellenza.

Qui Larcianese. Sfida importantissima sia per il Real, a solo un punto dalla coppia di testa formata da Viareggio e Pietrasanta, che per la Larcianese, a un punto dalla zona playoff. Gara ricca di ex: nella Cerretese troviamo i dirigenti Beneforti e Carli, l’allenatore Petroni, il suo vice Baldaccini ed il calciatore Melani. Nella Larcianese invece giocano il difensore Foresta e l’attaccante Biagioni. Mister Cerasa potrà contare su tutti gli effettivi. Invece i locali dovranno fare i conti con le assenze del difensore Mordagà per infortunio e dell’attaccante Bohuafa per squalifica. Da Larciano sono attesi molti tifosi al seguito della squadra.

Qui Lampo Meridien. La sconfitta con il Monsummano ha praticamente azzerato le speranze playoff degli uomini di Magrini. Oggi ai Giardinetti di Lamporecchio arriva il Pieve a Fosciana, squadra ultima in classifica e già retrocessa in Prima categoria.

Qui Monsummano. Amaranto di scena sul campo del Castelnuovo Garfagnana. L’Intercomunale non ha più nulla da chiedere al campionato, essendo già salvo matematicamente, grazie ai 44 punti fin qui conquistati. Però la voglia di finire questa stagione nel migliore dei modi c’è in casa Intercomunale e le belle vittorie conquistate recentemente contro Lunigiana Pontremolese e Lampo Meridien lo dimostrano. La formazione allenata da Matteoni quindi arriva in Garfagnana con la voglia di agguantare un nuovo successo.

Simone Lo Iacono

Massimo Mancini