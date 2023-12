Canini e la vita da soli. Risate prima del brindisi

Capodanno tutto da ridere con Jonathan Canini. L’attore e comico toscano salirà sul palco domani sera al teatro Pacini di Pescia per portare in scena il suo nuovo, esilarante spettacolo "Vado a vivere con me". Cucinare, impostare la lavatrice, fare la raccolta differenziata, stirare e accendere il riscaldamento: scene di vita quotidiana che possono diventare incubi, se è la prima volta.

Con "Vado a vivere con me" Jonathan Canini trasforma l’esperienza in uno show, scritto insieme a un altro asso della comicità, Walter Santillo, che cura anche la regia. A dare spunto sono fatti realmente accaduti e straordinarie disavventure che l’attore e comico toscano mischia a spassosi tranche de vie. Il tutto con la presenza dei personaggi che lo hanno reso celebre e che accompagnano Canini ormai ovunque: Pamela di San Miniato, il Bullo, il fattone...

Palco o schermo, poco cambia: a teatro Canini ha dimostrato di possedere la stessa verve che l’ha imposto sul web: l’attore incarna la comicità toscana versione terzo millennio, vulcanica e irriverente. I suoi video contano milioni di visualizzazioni, i suoi spettacoli sono riti collettivi per l’adorante fanbase. Partito da Firenze lo scorso novembre, il nuovo tour sta inanellando sold out e raddoppi di date a raffica. Dopo la grande serata di capodanno a Pescia, si continua sabato 20 gennaio al Teatro Verdi di Montecatini Terme e martedì 23 gennaio al Teatro Shalom di Empoli.

I biglietti – posti numerati, da 34,50 a 57,50 euro – sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana. Al termine dello spettacolo, non mancherà il tradizionale brindisi di mezzanotte con l’artista.