Calendario Juniores: via col Memorial Baronti

Sono trentadue, ovvero tre in meno rispetto a quelle svoltesi quest’anno, le gare della categoria Juniores in Toscana per la stagione 2025. L’apertura della nuova annata di ciclismo regionale è in programma il 2 marzo a nella frazione Cerbaia di Lamporecchio con la gara nazionale Memorial Giuliano Baronti, mentre il campionato regionale è previsto per il 25 maggio. Per quanto riguarda le manifestazioni nella provincia di Pistoia, il 2 maggio si correrà a Cintolese (Monsummano Terme), il 13 giugno a Monsummano Terme. Questa la bozza del calendario della stagione Juniores suscettibile di variazioni. Marzo: 2 Cerbaia di Lamporecchio; 9 Calenzano, 30 Calenzano. Aprile: 13 Pieve al Toppo; 16-19 Eroica Nation’s Cup; 19 Ponte a Egola; 25 Turano; 27 San Leolino. Maggio: 1 Mercatale di Cortona; 4 Stabbia; 11 Cintolese; 17 Brolio (Ar); 18 Eroica a Siena; 25 Camp. Regionale (da assegnare). Giugno: 1 Bagnolo Montemurlo; 27-29 Giro della Valdera. Luglio: 6 Montenero; 13 Monsummano Terme; 20 Sillicagnana; 27 La Stella Vinci. Agosto: 3 Tresana (Ms); 10 Chiesanuova Uzzanese; 18 Coppa Linari; 24 Terricciola; 31 Donnini Reggello. Settembre: 4-7 Giro della Lunigiana; 13 Trofeo S.Rocco Fabbrica di Peccioli; 14 Trofeo Buffoni; 21 Figline di Prato; 30 Rignano sull’Arno. Ottobre: 5 Giro Valli Aretine Rigutino.

Antonio Mannori