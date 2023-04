Nell’uovo di Pasqua calcio e turismo. Ben 24 squadre da tutta Italia si sfideranno allo stadio Mariotti

Montecatini Terme, 2 aprile 2023 – La città non vede l’ora di ospitare i tanti giovani calciatori provenienti da quasi tutta Italia, pronti a sfidarsi per la conquista del "Torneo Città di Montecatini Terme - Memorial Daniele Mariotti", giunto alla 18^ edizione. Ben 24 squadre della categoria Esordienti A dell’annata 2010, si daranno battaglia allo stadio "Mariotti" dal 7 al 10 di aprile, per vincere il prestigioso trofeo, che l’anno scorso è andato nelle mani della società dilettantistica romana della Nuova Tor Tre Teste.

La famosa kermesse calcistica è stata presentata ieri nella la sala consiliare della città termale, davanti alle più importanti autorità locali, ed a quelle che fanno parte della Federcalcio e del Coni, come Marco Teglia e Stefano Riccomi.

A fare gli onori di casa ci ha pensato il sindaco di Montecatini Terme Luca Baroncini, che è intervenuto dicendo: "E’ bellissimo essere qui, e vedere gli occhi di questi bambini, che sono pieni di sogni. Credeteci ragazzi, perché ogni tanto i sogni si realizzano. Siamo alla 18^ edizione di un torneo speciale, e per noi come amministrazione, è un grande prestigio poterlo ospitare, anche per quello che porta alla città a livello turistico. Ringrazio il Montecatinimurialdo per tutto, perché è un qualcosa che va oltre una semplice società sportiva. E’ una comunità dove si cresce e si diventa uomini".

«Quest’anno raggiungiamo un traguardo davvero importante, perché l’edizione 2023 è la numero 18 del Torneo Città di Montecatini Terme -ha poi detto Stefano Scaffai, il presidente del MontecatiniMurialdo, società che da anni gestisce ed organizza il Memorial con estremo successo- Possiamo dire di essere diventati maggiorenni. Come sempre sarà un torneo di grande spessore tecnico, dove si affronteranno alcune delle più importanti società professionistiche, come l’Atalanta, la Fiorentina, il Torino, la Roma ed il Pisa. Occhio però anche a molte realtà dilettantistiche che, proprio come successo l’anno scorso con la Nuova Tor Tre Teste, potrebbero far saltare le gerarchie".

Testimonial d’eccezione è stato l’ex-giocatore dell’Inter Francesco ‘Ciccio’ Colonnese. Visibilmente contento, ed oramai montecatinese d’adozione, visto che vive qui da noi da ben 17 anni, Colonnese ha preso la parola, dicendo: "Voglio solo dare un consiglio ai ragazzi, che è quello di pensare solo a giocare e a divertirvi. E’ quello che ho sempre fatto io, dando tutto quello che avevo, perché giocare a calcio era la cosa che mi rendeva più felice. Penso che questo sia un aspetto fondamentale anche per chi sogna di fare del calcio un lavoro vero e proprio".