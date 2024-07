Bus turistici in centro a Montecatini. "Più controlli su soste e ticket"

Montecatini Terme, 30 luglio 2024 – Comune e albergatori sono pronti ad aprire un tavolo per studiare le soluzione ai vari problemi legati ai bus turistici in arrivo e in sosta a Montecatini. L’aggressione subita dall’ex sindaco Ettore Severi da parte del conducente di un pullman che stava suonando di continuo il clacson dopo essere rimasto bloccato nel traffico ha riaperto il dibattito sui mezzi legati a gruppi. Al momento, i bus turistici portano gran parte del lavoro alle strutture ricettive. Il sindaco Claudio Del Rosso, nel suo intervento a sostegno di Severi, ha sottolineato il problema maggiore. "Questa città – ha sottolineato – ha bisogno di più agenti della polizia municipale e di più forze dell’ordine: a questo stiamo lavorando". E se il tema della sicurezza rimane in generale un argomento molto caldo, anche la corretta gestione dei bus turistici è un aspetto da non sottovalutare. Marco Silvestri, assessore al traffico e alla polizia municipale, conferma l’intenzione dell’amministrazione di incontrare quanto prima le associazioni degli albergatori per fare il punto sulla situazione. "Servono senza dubbio maggiori controlli – conferma l’esponente della giunta – legati al rispetto degli spazi di sosta riservati, all’accesso in determinate strade cittadine, al pagamento dei ticket di ingresso in città e a una corretta vigilanza".

Carlo Bartolini, presidente di Federalberghi-Apam, conferma che, a breve, le associazioni di categoria incontreranno l’amministrazione per trovare soluzioni condivise sulla questione dei bus turistici. "I gruppi – dice l’imprenditore – rappresentano una risorsa importante, al momento. Nell’ottica della revisione della città turistica nella sua complessità, la presenza dei bus turistici deve essere gestita in modo corretto. Una volta, al gabbiotto di piazza Italia, c’era un addetto in attesa dei mezzi in arrivo, pronto per fare pagare il ticket. Adesso è rimasta soltanto una macchinetta, spesso rotta. Servono maggiori controlli per verificare l’effettivo rispetto degli spazi di sosta".

Giovanni Biondi, presidente di Assohotel–Confesercenti, ricorda che lo scorso maggio si era tenuta una riunione sul problema con il sindaco uscente Luca Baroncini. "Adesso dovremo incontrarci con Del Rosso – prosegue – Puntiamo a mantenere la nostra tradizione di ospitalità, senza trascurare il rispetto delle regole".

Daniele Bernardini