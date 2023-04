Bookfest al Tettuccio Ecco i finalisti

Sono stati resi noti i titoli finalisti della tredicesima edizione del Premio Cerruglio, il concorso letterario di saggistica d’attualità, organizzato dalla Sezione di Lucca dell’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo (Unuci) e che ha visto anche quest’anno la partecipazione di autori di grande fama e di case editrici di importanza nazionale.

Si tratta di “E’ la guerra, bellezza” di Luciano Tirinnanzi (Paesi Edizioni); “La danza delle ombre” di Guido Olimpio (La nave di Teseo); “Ucraina” di Alessandro Orsini (PaperFirst); “Ucraina-Russia” di Alessandro Gentili, Antonio Li Gobbi, Vincenzo Santo e Antonio Venci (Artestampa); “Un giorno senza fine” di Annalisa Camilli (Ponte alle Grazie).

Il Premio Montecatini di Giornalismo sarà invece assegnato al giornalista statunitense Alan Friedman (nella foto) per il suo libro “Il prezzo del futuro”. Tanta l’attesa per la fase conclusiva di questo Premio letterario divenuto in pochi anni di rilevanza nazionale e che si svolgerà anche quest’anno alle Terme Tettuccio di Montecatini, dove sabato 15 aprile il presidente della giuria, Giorgio Battisti già generale comandante del Nato Rapid Deployable Corps-Italy, annuncerà il vincitore dell’edizione 2023 nell’ambito del Bookfest. L’iniziativa vedrà quest’anno il supporto e patrocinio dell’assessorato alla cultura del Comune.

I cinque titoli finalisti saranno presentati al pubblico dal giornalista Valter Cassar, direttore editoriale del premio. Verranno consegnati anche il premio Militaly 2023 alla 46^ Brigata Aerea di Pisa come miglior reparto delle Forze Armate.