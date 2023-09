Bomboniere Solidali a Larciano: Dare Aiuto ai Bimbi Fragili

Bombomiere per fare solidarietà. Claudia Iride Lollini di Larciano ha avuto la brillante idea, nata durante un’iniziativa che si è tenuta a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci della Marina Militare, messa a disposizione per una manifestazione promossa dall’associazione livornese di volontariato “Insieme per la vita“ che aiuta le famiglie che hanno bambini affetti da gravi patologie, oltre a donare moderne apparecchiature alla Pediatria dell’Ospedale di Livorno e aiutare anche la Clinica di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Pisa.

Un cartoncino con i nomi dei festeggiati e confetti: ecco le bomboniere solidali per ogni occasione di festa, dai matrimoni, comunioni, battesimi, cresime. Le persone interessate, potranno sceglie di acquistare le bomboniere devolvendo un’offerta, attraverso un bonifico bancario, all’associazione “Insieme per la vita“. E l’offerta sarà detraibile dal "730". Il compito di Claudia Iride Lollini sarà quello di promuovere questa iniziativa di beneficenza trai propri clienti e preparare le bomboniere solidali. Un’iniziativa, che ha preso il via in questo mese di settembre. "Sono soddisfatta - afferma la wedding ed event planner Claudia Iride Lollini - di potere aiutare questa associazione di volontariato che ha un forte legame con la Marina Militare. Spesso i clienti sono indecisi e perplessi su come fare le bomboniere. Così ho deciso di creare queste bomboniere solidali, un progetto di beneficenza che è destinato a fornire un aiuto concreto all’associazione “Insieme per la vita“. Sono sicura che molti aderiranno. Le occasioni di festa sono numerose. Ne organizzo diverse. Comprare le bomboniere solidali è un modo di rendere ancora più speciale un momento di gioia".