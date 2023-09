"Basta attaccare Montecatini Terme sui social network"

"Smettiamola di denigrare la nostra città sui social network. Magari se abbiamo qualcosa da dirci rimaniamo su WhatsApp nelle chat che possiamo vedere con i nostri amici. Ma non stiamo a lamentarci su Facebook che poi lo la gente da tutta Italia legge le uscite sulle condizioni di Montecatini e di guardano bene dal venire qui". Giovanni Biondi, nuovo presidente di Asshotel Confesercenti, invita i cittadini a moderare i toni quando utilizzano i social network, a tutela di un’economia cittadina che dovrebbe vivere di immagine. È questo uno degli obiettivi dell’imprenditore montecatinese: facilitare una comunanza di vedute tra albergatori, commercianti e residenti. In effetti, sentire i montecatinesi che non si lamentano delle condizioni in cui si trova questa realtà sarebbe senza dubbio uno dei fatti più clamorosi degli ultimi anni".