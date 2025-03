Basilica di Santa Maria Assunta. Via all’opera di ristrutturazione

È iniziato il primo lotto di lavori di ristrutturazione alla basilica di Santa Maria Assunta, che che dovrebbe concludersi a fine 2025. La prima fase è stato il consolidamento delle colonne del cenacolo. "Adesso la basilica è chiusa – spiega il parroco dell’unità pastorale don Gianluca Diolaiuti – per il consolidamento delle travi principali della chiesa con la fibra di carbonio. A breve inizierà anche la sistemazione del tetto e di tutto il cemento armato e la stuccatura delle facciate. Questo lotto comprende anche la sostituzione degli infissi del piano terra e della sagrestia e locali annessi".

Questo primo lotto ha un costo complessivo di circa 1,3 milioni di euro, con un contributo dalla Conferenza Episcopale Italiana pari a 945mila euro proveniente dai fondi 8 per mille dell’Irpef destinati alla Chiesa Cattolica. La fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia ha stanziato nel 2024 un contributo di 75mila euro e il resto dovrà sostenerlo la Parrocchia grazie alle offerte e donazioni dei fedeli.

Dopo la tranche iniziale, sono previsti altri due lotti per la sistemazione degli impianti elettrici e di riscaldamento della Basilica e poi la sistemazione degli ambienti sottostanti che comprendono il Cenacolo come sala polivalente per le attività della parrocchia e della città, le aule catechistiche, i locali per la Caritas parrocchiale (punto di riferimento sociale fondamentale) e la Cappella Feriale. "Queste opere dovrebbero aggirarsi complessivamente su una spesa di altri 900.000 euro, per i quali sarà richiesto un nuovo contributo alla CEI pari al 70% dei lavori", specifica don Gianluca. La Basilica è chiusa per un paio di mesi. Le celebrazioni sono nel Cenacolo. L’ingresso è consentito dai cancelli laterali della Basilica. Il Cenacolo è aperto dalle ore 7 alle ore 19.