Barsotti: "Determinante la nostra energia"

"Non poteva finire stasera": coach Federico Barsotti non ha mai pensato neanche per un attimo che la serie potesse concludersi con un 3-0 in favore di Ruvo di Puglia. I suoi ragazzi gli hanno dato ragione, mettendo in campo tutta quella determinazione e quella fame che il loro condottiero aveva invocato alla vigilia del terzo capitolo della semifinale playoff e alla fine hanno annichilito la corazzata pugliese con un più che eloquente 88-59: "Non volevamo che la stagione si chiudesse con questa partita ma non era neanche nelle logiche dell’andamento di questo confronto – analizza il tecnico montecatinese – In Puglia per vari motivi non abbiamo raccolto quello che meritavamo, siamo stati in vantaggio novanta minuti su centoventi fin qui. Siamo partiti subito bene accumulando un buon margine come in gara-1, poi fortunatamente a differenza di quanto successo nelle prime due partite abbiamo continuato a trovare il canestro con buona fluidità. È stata quella la chiave a mio avviso: avevo chiesto ai ragazzi di affrontare questa sfida con grande determinazione e con grande energia e credo che ne possiamo mettere in campo ancora tanta. Questo ci fa credere di poter allungare ulteriormente la serie contro una squadra che al di là del divario finale ha dimostrato anche stasera di avere un talento sconfinato".

Il PalaTerme si è fatto sentire con tutto il suo calore, spingendo i suoi beniamini all’impresa e il condottiero rossoblù non ha mancato di ringraziare tutto il popolo di fede Herons: "È una serie bellissima e sono felice che continui: a Ruvo di Puglia abbiamo trovato un ambiente eccezionale che è stato un fattore per i nostri avversari ma il nostro pubblico non è stato assolutamente da meno. Speriamo di regalargli una serata memorabile anche domenica".

F. Pal.