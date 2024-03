Auto si ribalta sulla Camporcioni. Traffico in tilt per alcune ore

Un incidente, che poteva finire con risvolti ben più gravi di quelli che si sono verificati, è andato in scena nel primo pomeriggio di ieri lungo la provinciale Camporcioni, nei pressi dell’abitato di Casabianca a Ponte Buggianese. Protagonista del sinistro stradale una Panda, condotta da un cinquantanovenne abitante nello stesso comune di Ponte Buggianese, che si è scontrata con una Mercedes Classe A. Nell’impatto l’utilitaria ha rimbalzato sul cordolo che delimita lo svincolo che precede la rotonda e ha finito per ribaltarsi, rimanendo appoggiata sulla fiancata destra. Tanto spavento, ma di fatto soltanto quello per l’uomo alla guida che è riuscito ad uscire da solo dalla vettura. Nel frattempo è stato allertato il 112 che ha inviato sul posto una ambulanza della Misericordia di Uzzano.

I sanitari si sono fatti carico di verificare le condizioni del conducente della Panda, apparso solo in stato di shock, ma senza contusioni di rilievo generate dallo scontro con l’altra autovettura e dal conseguente ribaldamento. Sul posto sono intervenuti anche i vigili urbani di Ponte Buggianese e Uzzano per gestire il traffico che in quelle ore aveva formato code chilometriche, sia in direzione di Ponte Buggianese che verso Montecatini Terme, e per constatare le eventuali responsabilità delle parti. Presenti anche i vigili del fuoco che hanno contribuito alla gestione della situazione dopo l’incidente.

La viabilità ha avuto rallentamenti per un paio d’ore in quanto si è dovuto attendere la ripulitura del manto stradale dai vetri che erano usciti dalle portiere della macchina dopo lo schianto fra le due vetture, in particolare dalla macchina resasi poi protagonista del ribaltamento.

Stefano Incerpi