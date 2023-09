Arti e mestieri raccontati con scatti di vita quotidiana. Ecco "Invasion Photo Tours"

Quella che gli organizzatori si attendono per oggi è una giornata ricca di emozioni. A partire dalle 15.30 l’associazione culturale Mamò e Clarte ha organizzato, in piazza del Grano, la prima edizione di Invasion Photo Tours - Arti e mestieri in una Pescia che si racconta dietro uno scatto. Sono 54 le attività commerciali e artigianali cittadine che hanno risposto all’appello, e che hanno messo a nudo la loro anima, il loro cuore, di fronte ai 27 fotografi amatoriali che partecipano a una iniziativa pensata per rendere omaggio a tutti quegli esercenti che, con il proprio lavoro, portano avanti, con grande impegno e dedizione, la storia e la bellezza del territorio pesciatino. "Sono i protagonisti del nostro tessuto sociale, della storia di Pescia - afferma Claudia Masini -. Sarebbe bello se da questa iniziativa si riuscisse a ricavare una mostra permanente che mette in evidenza il lavoro e l’impegno di tante persone".

L’evento si è concretizzato con una piccola, ma importante invasione di fotografi che, con le proprie macchine fotografiche, ma soprattutto con il loro ‘occhio’, sono andati a immortalare i momenti quotidiani delle diverse realtà lavorative di Pescia. "Un modo - aggiunge Masini - per sottolineare, per evidenziare, per accendere un riflettore sulle attività pesciatine".

A ogni fotografo sono state assegnate due diverse realtà da immortalare. In piazza saranno esposte 108 foto, fra le quali una giuria tecnica, guidata dal pittore Rocco Normanno e composta da Paolo Tredici, Claudio Minghi e Alfredo Martinelli, sceglierà i tre vincitori. Un quarto premio verrà assegnato dagli stessi visitatori della mostra, in piazza. Alle 17 è prevista la premiazione, a seguire partirà un’asta per la vendita degli scatti vincitori del concorso, il cui ricavato sarà interamente devoluto a Il sorriso di Elisabetta Onlus.

"Tutti i premi che consegneremo ai vincitori- conclude l’organizzatrice - sono legati al nostro territorio. Una scelta che abbiamo fortemente voluto, per evidenziare, una volta di più, la grande qualità di ciò che Pescia offre, non solo dal punto di vista artistico". I premi sono offerti da Oasi Lignana, Meeting Club, Museo della Carta, Locanda Sotto i Portici, Barsanti Casa, Martinelli Arte e Foto, Azienda Agricola Rosellini Sirio e Foto Paolo, oltre che da Mamò e Clarte.

Emanuele Cutsodontis