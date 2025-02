Anita Privitera stella del muay thai

Una targa per una giovanissima atleta pesciatina, la più giovane in assoluto in Italia a debuttare nel mondo professionistico del muay thai. Protagonista la quindicenna Anita Privitera. Nei mesi scorsi ha debuttato in un match di boxe tailandese, dove ha superato nettamente, la campionessa mondiale in carica Giorgia Rao. In questo modo è diventata la più giovane atleta professionista nella storia italiana del muay thai, talmente giovane da non potersi aggiudicare ufficialmente il titolo, in quanto minorenne. Al fianco della giovane combattente, la famiglia e la sua squadra, la Petrosyan Academy, con il suo allenatore Anthony Bertei.