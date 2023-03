Anche la lista civica "Un’altra Pescia" si schiera a favore di Giancarlo Mandara

Dopo quello di Francesco Conforti, per il progetto civico proposto dal consigliere comunale Giancarlo Mandara (foto) è arrivato un altro sostegno, quello di Un’altra Pescia, presentato dal portavoce Marco Bartolomei. "Perché un’altra Pescia?- domanda il medico -Perché un’altra Pescia è possibile. Per questo nasce la nostra lista. C’è chi non si rassegna alla deriva di questo Comune, allo spettacolo di una città che ogni giorno sempre più si trasforma in un borgo triste e grigio. Problemi da tempo sul tappeto,incancreniti negli ultimi anni da una gestione audiovisiva, che fa un evento della pur doverosa sostituzione di un punto luce, e lascia andare in malora le finanze comunali, il Mefit, l’ospedale e via dicendo. La politica è proiezione dell’economia, e a seguito di scelte scellerate (area industriale soppressa), il nostro Comune non produce più ricchezza. Invertire la tendenza è la consegna. Fuori dai giochi polverosi della vecchia politica, fuori dagli accordi esterni stipulati da lontano per paracadutare candidati affinché tutto cambi per restare invece invariato. Noi ci siamo, non ci arrendiamo. La parola d’ordine è ‘civicità’. Gente che qui vive e lavora, che ama questo posto, che vuole portare un contributo di serietà ed intelligenza. In questa ottica ci proponiamo sposando il progetto civico di Mandara".