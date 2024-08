Ambizione Intercomunale: "Lottiamo per il vertice"

L’Intercomunale Monsummano si allena allo Strulli per preparare la stagione 2024/25. I volti dei giocatori confermati si mescolano a quelli dei nuovi acquisti, sapientemente scelti dal diesse Daniele Fanucci nel corso del mercato estivo. Acquisti di un certo spessore, che mettono gli amaranto in primissima fila, nell’ipotetica griglia di partenza del girone A di Promozione. Il nuovo allenatore Jacopo Fanucchi segue con attenzione il lavoro svolto dai suoi ragazzi che, in attesa di iniziare la stagione con le gare di Coppa Italia e di campionato, giocheranno anche una serie di amichevoli contro l’Atletico Lucca, la Lastrigiana, i Giovani Via Nova ed il Montalbano Cecina.

Con lo stesso sguardo molto attento e speranzoso, guarda gli allenamenti pure il nuovo presidente Luigi Schettino, con cui abbiamo parlato del suo nuovo ruolo in società. "È un bel impegno che ho intrapreso con il massimo del rispetto e dell’onore. Porto avanti le pratiche di questa società storica, sostituendo un vecchio presidente come Antonio Mangiantini, che mi ha insegnato veramente tanto, soprattutto la passione per questi colori. Era un presidente sempre presente, che ha lasciato una profonda traccia. Cercherò con tutte le mie forze, la mia passione e la voglia di proseguire su quella traccia, che lui ci ha appunto lasciato. E’ un impegno importante, quello che ho assunto da metà giugno, che porterò avanti col massimo del rispetto, per la città, per i colori amaranto, e per tutti gli sportivi, che sono veramente tanti qui a Monsummano".

Schettino ha poi continuato il suo discorso, affermando che "la storia e la struttura che ha dietro una squadra gloriosa come quella di Monsummano, che è presente sin dal 1921, ti impone di stare sempre ai vertici, qualunque sia il campionato che tu vai a fare. Non è sempre semplice riuscirci, ma è un imperativo che ci siamo dati come obiettivo. Il nostro diesse Fanucci ha fatto una squadra che sulla carta è molto buona, ben strutturata in ogni ruolo. Siamo quindi molto fiduciosi. Abbiamo scelto un allenatore giovane, ma il curriculum che ha Fanucchi sono certo che sarà utile nel rapporto con la squadra. Ha voglia di emergere e si spera che Monsummano sia un trampolino di lancio per lui".

Sul campionato ormai alle porte, il nuovo presidente ha detto: "Non è semplice. È di livello importante, con tanti derby. Però l’obiettivo è quello di poter fare una campionato tra le prime e di battagliare con tutti. Poi domenica dopo domenica sarà la classifica a dire quale posizione ci meritiamo. Ma gli intenti che abbiamo noi tutti sono propositivi. Voglia ed entusiasmo ci sono. Quindi siamo fiduciosi".

Simone Lo Iacono