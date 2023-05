Altri migranti in arrivo "Il Comune come tutelerà l’economia del turismo?"

Il probabile arrivo di nuovi profughi in città sarà al centro del dibattito del prossimo consiglio comunale, in programma mercoledì 24 maggio alle 18. Il consigliere di minoranza Andrea Gabbani (Bagnaioli) ha presentato un’interrogazione su questo spinoso tema.

L’esponente dell’opposizione vuole "sapere attraverso quali iniziative vuole procedere l’amministrazione, al fine di non penalizzare la fonte economica della nostra città, cioè il turismo con oltre un centinaio di hotel e, di riflesso, del commercio di ogni genere e dell’artigianato. Vorrei far notare – va avanto Gabbani – e condividere i vari interventi sul tema immigrazione che sono stati ben segnalati dalle associazione di categoria. Non sarebbe opportuno convocare una riunione, con il tema “sapere per agire“, del consiglio comunale, allargata ai rappresentanti di commercio e turismo? Dopo il Covid, che oltre a molte vite ha mietuto anche diverse attività economiche, vorremmo che queste, sopravvissute alla pandemia, proseguissero la propria attività e vorremmo evitare che la nostra città subisse ulteriori danni economici, con l’allontanamento dei turisti rimasti ancor a oggi frequentarla, in quanto le forze dell’ordine, già in difficoltà, non sarebbero in grado di controllare ulteriori migranti in arrivo. La nostra città è considerata solidale, ma anche città termale e di soggiorno turistico conveniente per la nota ospitalità e la vicinanza alle città d’arte e di cultura, simbolo di sviluppo socio-economico".

"Da alcuni anni – sostiene ancora Andrea Gabbani nella sua interrogazione – il nostro paese è sotto pressione per la situazione di presenze e sbarchi, oltre ai drammatici eventi di migranti provenienti da vari paesi africani e asiatici. Questo pone i vari responsabili a dover ricercare idonee residenze per poter concedere ospitalità, purtroppo spesso in modo non consono alle nostre volontà. Qualche volta purtroppo gli ospiti si mostrano incuranti dei nostri civili regolamenti e leggi. Rimango in attesa di una pronta risposta e per conoscere il programma che questa amministrazione vuole realizzare per il bene comune".

Federalberghi è appena uscita con un intervento su questo tema a livello regionale. "La Toscana è da sempre terra di accoglienza, quindi è giusto fare il possibile per ospitare anche i migranti, ma facciamo attenzione a non minare i delicati equilibri dell’economia turistica". L’appello per la Regione arriva dal presidente di Federalberghi Toscana Daniele Barbetti, "dopo le notizie sull’arrivo dei primi profughi a Montecatini".

Daniele Bernardini