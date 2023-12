Altri due pini collassati. Paura all’hotel Panoramic: "Neppure curarli basta..."

Il maltempo di questi ultimi giorni non ha provocato il crollo di alberi solo negli spazi pubblici. L’Hotel Panoramic, in viale Bustichini, ha registrato anche danni alla pensilina esterna a causa della caduta di due pini del giardino. In quel momento, per fortuna, nessuno si trovava negli spazi coinvolti nell’incidente. Sergio Galli, titolare dell’albergo, è amareggiato dopo quanto avvenuto. "Abbiamo sempre curato con la massima precisione quei due pini – spiega – effettuando la potatura della chioma senza esagerare e prestando sempre cura e attenzione. Il nostro giardino è apprezzato dalla clientela e abbiamo il massimo interesse affinché resti un punto di forza dell’albergo, come del resto la città è sempre stata apprezzata per il verde. Altre tre piante dei nostri spazi, purtroppo, sono cadute durante l’esplosione del maltempo. I cedri del Libano, invece, hanno resistito senza problemi. Queste situazioni sono davvero imprevedibili, non è come pagare una bolletta, di cui conosci bene la data di scadenza. Il maltempo è arrivato senza annunci e ha provocato il crollo dei nostri pini e di quelli in viale Bustichini".

Intanto nella zona del mercatino Grocco-La Salute, desta preoccupazione un pino che dalla recinzione dello stabilimento termale si sta piegando sempre di più verso un albergo confinante. Il complesso dove si sarebbe dovuta svolgere la Baita del Natale è chiuso e non accessibile al pubblico, dopo l’incidente delle scorse settimane, quando un grande pino presente all’ingresso crollò all’improvviso travolgendo sette persone con la chioma. Nessuno, per fortuna, finì ferito in pericolo di vita, ma la vicenda ha lasciato sotto choc tutta la città. Il comando provinciale dei vigili del fuoco ha stabilito che, fino a quando non saranno verificate le condizioni di tutti gli alberi alle Terme La Salute, l’edificio resterà inaccessibile.

Il Comune ha emesso un’ordinanza contingibile e urgente dove imponeva alla società di fare i controlli richiesti, altrimenti si sarebbe sostituito a lei, provvedendo a quanto necessario e ipotizzando di rivalersi per i costi sostenuti. Le Terme, che hanno ottenuto in concordato preventivo in continuità dal tribunale fallimentare, non sono al momento in grado di sostenere un’attività del genere Al mercatino Grocco-La Salute, molti titolari di attività sono preoccupati per l’albero che dalla recinzione sta prendendo in modo così evidente sull’albergo. Anche in questo caso, arriva un appello al Comune affinché, una volta valutate le condizioni della pianta, provveda al più presto all’abbattimento. L’impressione è che per garantire in modo certo che non si ripetano incidenti, numerosi alberi all’interno dello stabilimento dovranno essere tagliati quanto prima.

Daniele Bernardini