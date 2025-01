All’Yves Montand ’Il padel nostro’

Appuntamento sabato prossimo (ore 21) al Teato Yves Montandt con lo spettacolo ’Il padel nostro’, Scritto da Danilo De Santis, regia di Luca Ferrante, con Luca Ferrante, Eleonora Di Miele, Michele Lombardi e Aurora Buonanno. Tutta la vita di Luna è stata pianificata al fine di realizzare il suo grande sogno: diventare la più forte tennista del mondo. Una commedia esilarante che mette in risalto la compulsiva tendenza di molti genitori a "utilizzare i propri figli come ultima spiaggia per realizzare i propri sogni infranti – dicono gli autori –. La vita,come il padel, è questione di tempi. Se arrivi in tempo sulla palla, questa approda facilmente nell’altra metà campo, ma se sei in ritardo tutti i tuoi sogni si incaglieranno in una semplice rete".