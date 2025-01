All’Anzilotti i ciclamini degli studenti

All’Istituto tecnico Agrario Anzilotti, dopo le fioriture natalizie, arrivano i ciclamini: l’azienda della storica scuola pesciatina è in piena attività in questi giorni. La produzione è ben avviata e pronta a dare le consuete soddisfazioni. E finalmente è possibile acquistare direttamente le piante in serra, la mattina, oppure rivolgendosi al personale di portineria. È ancora disponibile, per chi lo volesse, l’olio extravergine di oliva dell’ultimo raccolto, di ottima qualità. E in primavera poi attenzione all’appuntamento ’classico’: tornerà infatti ’Naturalitas’, la grande festa dell’Istituto aperta a tutti i cittadini, messa in calendario nel fine settimana del 12 e 13 aprile.