Alice, un sorriso eterno In campo per la 18enne

Un sorriso indimenticabile. È impossibile scordare la spensieratezza di Alice Benvenuti, pallavolista d’origine lucchese ma di residenza pesciatina, atleta dell’Upv Buggiano scomparsa nel 2018, non ancora 19enne, a causa della leucemia. Dopo il successo ottenuto dalla prima edizione, ecco il "II Memorial - Il sorriso di Alice", che si terrà domenica 17 settembre al Pala Spadoni di Borgo a Buggiano. In sua memoria si sfideranno le migliori rappresentative under 16 del territorio toscano: oltre all’Upv, infatti, Cus Siena, Versilia Pietrasanta Volley e Volley Livorno. Nei suoi tre anni a Borgo a Buggiano, Alice aveva trionfato nell’under 16 territoriale e sempre con la stessa formazione aveva fatto un ottimo cammino ai Regionali. Ciascuna società partecipante verserà una somma di denaro alla Fondazione Alice Benvenuti Ets-Ente terzo settore, costituita dai familiari di Alice dopo la sua morte.

La manifestazione, fortemente voluta dal presidentissimo dell’Upv Leandro Landi, gode del patrocinio del Comune di Borgo a Buggiano e del sostegno del Comitato territoriale Appenino Toscano e del Comitato regionale Toscana Fipav. "Aveva un bel sorriso, Alice – la ricorda mamma Lucia con immensa tenerezza –, amava stare con gli altri e andava bene a scuola. Certo, era in quella particolare età nella quale un giorno è splendido e il successivo… speri che trascorra in fretta perché lei ti fa dannare". Era spesso sorridente, Alice, sì e bella, molto bella. Ricca di talento. Aveva iniziato a giocare a pallavolo nella Pantera Lucca per poi passare alla Nottolini Capannori e infine all’Upv. Una centrale promettente, anche in virtù di quei suoi 181 centimetri d’altezza che nel suo sport sono importanti. La fondazione che porta il suo nome si occupa di aiutare e sostenere le famiglie dell’ospedale pediatrico Meyer e seguire le giovani generazioni nel loro percorso di crescita e nella realizzazione delle proprie aspirazioni. Per la cronaca, nel 2022 Landi consegnò 400 euro alla fondazione e l’Upv allenato da Beatrice Beconi superò 3-2 in rimonta il Cus Siena. "L’obiettivo della nostra società è creare un appuntamento fisso che coinvolga anche formazioni extra toscane per rendere il torneo di livello nazionale, riuscendo a divulgare il buon nome e il lodevole operato della fondazione Alice Benvenuti", chiosano all’unisono i dirigenti valdinievolini. Certi che Alice li illuminerà anche stavolta con il sorriso bello, troppo bello.

Gianluca Barni