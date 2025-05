’Ali del Pegaso’ al ricercatore

Anche se oramai vive da qualche anno in Svizzera, e lavora a Basilea, le sue origini sono salde a Buggiano dove vivono i suoi genitori. Leonardo Lupori, però, è già conosciuto a livello internazionale per essersi aggiudicato il premio ’Reproducibility Award 2023’, promosso dalla Rete italiana per la riproducibilità scientifica e che ha voluto mettere in evidenza il lavoro svolto – ottenuto assieme al gruppo di Neuroscienze della Scuola Normale di Pisa – per la prima mappatura fatta sulle reti perineuronali, strutture fondamentali per la plasticità cerebrale. Un premio che ne ha portato in dote un altro: si tratta delle ’Ali del Pegaso’ promosso dal Consiglio regionale per gli Under 35 che portano in alto, a livello mondiale, il nome della Toscana distinguendosi in vari campi, in questo caso quello scientifico. La consegna è avvenuta nella sala consiliare del Comune di Buggiano alla presenza del sindaco Daniele Bettarini, della consigliera regionale Federica Fratoni che ha proposto al presidente Mazzeo il nominativo per il riconoscimento, subito accettato. "È un orgoglio pensare che il territorio di Buggiano abbia dato i natali a una figura così affermata a livello europeo – afferma Fratoni – è fondamentale dare evidenza a questa eccellenza. Si tratta, infatti, di un messaggio specifico per tutti quei giovani che si formano in provincia a crederci ed impegnarsi a fondo per ottenere risultati superlativi".

Notevole l’emozione per lo stesso Leonardo Lupori che ha avuto anche la possibilità di riavvicinarsi a casa per rivedere quella che è la sua terra. "Oggi la ricerca scientifica rappresenta lo strumento più efficace che l’umanità abbia sviluppato per migliorare le proprie condizioni di vita – ha ricordato Lupori in sala consiliare –, una ricerca che deve essere trasparente nella sua imperfezione. Dal mio punto di vista, questo riconoscimento è uno sprone ad impegnarmi con ancora più rigore e dedizione al mio lavoro, sapendo di avere anche il sostegno di tutta la comunità".