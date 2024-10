Alcol venduto ai ragazzi minorenni, locale chiuso per 15 giorni

Montecatini Terme, 15 ottobre 2024 – Quel bar è accusato di aver venduto bevande alcoliche in varie occasioni a diversi minorenni. Grazie ai controlli effettuati dal commissariato di Montecatini, lo sportello unico delle attività produttive di Montecatini ha deciso di chiudere per 15 giorni un pubblico esercizio della zona della stazione ferroviaria di Montecatini Centro. I controlli della polizia di Stato sono stati effettuati nell’ottica delle attività di prevenzione e repressione dei reati legati alla somministrazione di alcolici a minorenni. Gli agenti del commissariato, durante i servizi, soprattutto durante la sera del fine settimana, hanno notato che tanti ragazzini avevano l’abitudine di sostare nelle vicinanze dell’attività con birra e superalcolici. In seguito a una serie di accertamenti, hanno scoperto che i minorenni acquistavano le bevande nel bar, arrivando a contestare diversi episodi. La polizia di Stato ha inviato una nota al Comune, dove informa che, in seguito ai controlli, è stato elevato un verbale nei confronti della legge 125 del 2001. L’articolo 14 afferma che “salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a mille euro a chiunque vende o somministra bevande alcoliche ai minori di 18 anni. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2mila euro, con la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi”.

L’ufficio di polizia amministrativa del commissariato ha seguito tutta la procedura relativa al verbale. In seguito alla comunicazione ricevuta, il Suap ha deciso di chiudere per 15 giorni l’attività, affidando alla polizia municipale il compito di far rispettare il divieto. La polizia di Stato prosegue cosi I controlli in città. Gli agenti del commissariato e quelli del Reparto prevenzione crimine di Firenze hanno effettuato una serie di attività congiunte, sabato scorso, dedicando particolare attenzione alle zone del centro, del parco di via Cividale e delle stazioni ferroviarie di piazza Gramsci e piazza Italia.

Le stazioni ferroviarie sono state utilizzate più volte da soggetti dediti al traffico di stupefacenti o sono state teatro di reati contro la persona commessi da sbandati. Nel corso degli ultimi controlli, sono stati identificati numerosi soggetti. Il questore Marco Dalpiaz, qualora valuti che queste persone possono rappresentare un pericolo per la sicurezza, potrà emettere fogli di via, con il divieto di ritornare a Montecatini fino a un massimo di tre anni.

