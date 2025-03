Al Tettuccio il libro sul delitto. Michelle Causo

La criminologa Virginia Ciaravolo sabato 15 marzo alle 16 sarà ospite della rassegna ’Acqua in bocca ma non troppo’ nel salone Portoghesi dello stabilimento termale Tettuccio per presentare il libro ’Femminicidi giovanili senza scampo, la storia di Michelle Causo. La ragazza ritrovata in un carrello’.

Saranno ricostruiti gli avvenimenti che hanno portato al ritrovamento del cadavere della ragazzina di 17 anni il 28 giugno 2023 a Roma. L’imputato, anche lui minorenne, ha ucciso la vittima con almeno 23 fendenti inferti con un coltello di 21 cm, mirando agli organi vitali. Dopo il delitto ha occultato il cadavere in sacchi neri dell’immondizia e lo ha trasportato su un carrello della spesa fino a un’area di raccolta rifiuti. Le indagini hanno dimostrato che l’omicidio era premeditato. O.D.S. aveva attirato la vittima nella sua abitazione con la scusa di acquistare hashish e aveva pianificato nei giorni precedenti, effettuando ricerche online sui punti vitali del corpo umano.

"Abbiamo voluto raccontare la storia di nostra figlia – commentano i genitori di Michelle, Daniela e Gianluca Causo – affinchè possa arrivare a tutti il messaggio dell’importanza di relazionarsi con i giovani, ascoltare le paure, insegnare loro ad interpretare i propri timori, non chiudere gli occhi di fronte a un problema. Uniamo tutti le forze per fare in modo che tragedie come questa non accadano mai più. Per ricostruire insieme un mondo sicuro in cui essere donna sia una forza non una condanna".

La scrittrice Dacia Maraini ha voluto firmare la prefazione di questo libro.