Al Duomo e al Palagio. I nuovi varchi della Ztl. Da domani via alle modifiche

In centro storico, a partire da domani 5 agosto, saranno attivi i varchi di controllo elettronici per le zone a traffico limitato. Cambia, così, il metodo di controllo delle Ztl: sarà un controllo elettronico degli accessi a verificare chi è effettivamente autorizzato a entrarvi con la propria auto. I varchi sono accuratamente segnalati, per tutelare gli automobilisti, e saranno attivi in alcune parti della città per l’intera giornata, in altre solo dalle 20 alle 7 del mattino; una scritta in colore rosso, Ztl attiva e Ztl closed, indicherà quando non sarà possibile accedere, mentre quando sarà possibile passare la scritta sarà verde, Ztl non attiva e Ztl opened.

Nel quartiere del Duomo gli accessi sono in via Sterponi e via della Cattedrale, e la zona interessata è chiusa al traffico per tutto il giorno; nel quartiere alle spalle di piazza Mazzini, il varco in via di San Giuseppe sarà aperto sempre, e interesserà tutte le strade e le piazze alle spalle di Ruga degli Orlandi; l’accesso dalla stessa Ruga degli Orlandi, da piazza San Romualdo e da via Cairoli, invece, interesserà dalle 20 alle 7 tutte le strade da piazza Obizzi a piazza San Romualdo.

"È comprensibile che questo generi un po’ di preoccupazione – afferma Maurizio Aversa, assessore alla mobilità – che, invece, non deve cogliere nessuno: dal 5 agosto cambierà il sistema di verifica delle eventuali infrazioni, non la regola, che è sempre la stessa; e rimane invariata la normativa riguardante i pass, per i residenti e per chi, per esigenze di salute o di lavoro, ha necessità di accedere nelle zone interessate. Chi ne avrà bisogno – conclude – potrà fare riferimento alla polizia municipale, responsabile dell’applicazione della normativa in materia di ZTL".

"Siamo molto soddisfatti di questa evoluzione – afferma il sindaco Riccardo Franchi – perché più controllo vuole comunque dire più sicurezza. Di questo voglio quindi ringraziare innanzitutto l’assessore Aversa per il lavoro svolto, poi la Polizia Municipale che, come sempre, con professionalità e impegno ha gestito e gestirà ogni fase di applicazione delle nuove modalità".

Emanuele Cutsodontis