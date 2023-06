Addio al padre dell’olivicoltura. La scomparsa di Attilio Sonnoli, esperto di fama internazionale

Pescia, 13 giugno 2023 – Con la scomparsa di Attilio Sonnoli se ne va uno dei "padri" dell’olivicoltura. Era nato a Pescia il 15 gennaio del 1939. Aveva fondato e ne era rimasto titolare, assieme ai tre figli, dei "Vivai Attilio Sonnoli" a Uzzano. E’ stato uno dei maggiori esperti di olivicoltura. Per questa sua riconosciuta competenza è stato consulente in ogni angolo del globo: Arabia Saudita, Australia, Nuova Zelanda, in diversi stati degli Usa. E’ stato presidente dal 2000 al 2002 dell’associazione Produttori Olivicoli della Provincia di Pistoia – Assoprol, con 2.600 soci, oltre che Socio onorario della "Società Orticola Italiana" e ha fatto parte dell’" Accademia Nazionale dell’Olivo e dell’Olio".

Già nel 1960 aveva partecipato al progetto per la realizzazione di alcune serre, prime in Italia per il genere, per la propagazione per talea, mediante nebulizzazione, di olivi e piante ornamentali da esterno, studiando in particolare tale sistema di propagazione sia sotto il profilo produttivo che quello organizzativo. Nel 1970 aveva iniziato, per primo in Italia, la produzione di piante di olivo in contenitore fuori terra, analizzando e studiando tutte le varie fasi del ciclo produttivo e curando in particolar modo la meccanizzazione del lavoro.

Ha svolto attività di ricerca nel settore del miglioramento genetico dell’olivo, ottenendo il brevetto di sette nuove varietà, oltre ad un elevato numero di nuove selezioni. Così come aveva realizzato un nuovo metodo di concimazione dell’olivo per via fogliare. Ha collaborato con università, istituzioni nazionali e internazionali. Ha scritto numerose pubblicazioni sull’argomento. Insomma una vera eccellenza nel mondo dell’olivo, sempre alla ricerca di innovazioni. Un pioniere nel suo campo che ha portato il nome di Pescia nel mondo.