Addio a Sergio ’Burrino’ Buralli: "Era davvero una persona buona"

La città dice addio a Sergio Buralli, detto "Il Burrino", montecatinese simpatico e sempre disponibile con gli altri. L’ex agente immobiliare è scomparso a 65 anni, in seguito a una rapida malattia che lo ha portato via in pochi mesi. Fino all’ultimo ha affrontato con grande coraggio la difficile prova. Ippico nell’animo, era un assiduo frequentatore del Sesana, un vero figlio dell’ippodromo cittadino, dove il babbo Silvano aveva fatto l’allibratore in un picchetto per molti anni. Era un gran tifoso del driver Nello Belle e, in seguito, del figlio, Enrico, che seguiva sulle piste di tutta Italia. Sergio era cugino dell’avvocato Riccardi Sensi, esponente di punta dell’amministrazione guidata dall’ex sindaco Ettore Severi e candidato alla guida del municipio nel 2014. Il professionista è rimasto molto toccato dalla perdita del parente. "A Sergio – sottolinea – volevano tutti bene. Era rimasto l’unico esponente di una Montecatini che, ormai, sta scomparendo. Non litigava veramente mai con nessuno, perché aveva una grande dote: cercava sempre di comprendere le ragioni degli altri. Era davvero una persona buona. Cresciuto in via Marruota, amava molto l’ippodromo Sesana e il calcio. Aveva giocato nel Montecatini, dove era riuscito a essere un atleta davvero forte. Aveva anche una passione smisurata. Amava alla follia la moglie Cinzia e le figlie Alessandra, Martina e il fratello Stefano che lo hanno sempre ricambiato con identico affetto".

Burrino era anche un appassionato di ciclismo, che praticava spesso in compagnia dei suoi numerosi amici. Anche il sindaco Luca Baroncini partecipa con sincera amicizia e profondo cordoglio al lutto per la scomparsa di Sergio Buralli. Ieri, non appena la triste notizia si è diffusa sui social network, sono state pubblicate decine di messaggi di cordoglio. I funerali saranno celebrati oggi alle 10.30 nella chiesa del Corpus Domini, in via Marruota.

Da.B.