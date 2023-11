Addio a Romano Baroncelli. Una guida per gli aglianesi

Lutto nella comunità di San Michele ad Agliana per la scomparsa di Romano Baroncelli che è stato un importantissimo punto di riferimento per la parrocchia e per i compaesani. Baroncelli aveva 84 anni e si è spento ieri all’ospedale San Jacopo di Pistoia dove era ricoverato. Oggi, giovedì 9, la salma è composta alle cappelle del commiato della Misericordia di Agliana. Venerdì 10, nella chiesa di San Michele sarà celebrata la santa messa per l’ultimo saluto ad un parrocchiano speciale, poiché Baroncelli è sempre stato attivissimo in parrocchia: per l’animazione della liturgia e per qualsiasi necessità, nel coro parrocchiale e come accompagnatore nelle numerose gite in cui è stato una guida preziosa per il suo grande bagaglio culturale. Romano era appassionato di musica, di opera lirica, di teatro e d’arte, amava i viaggi. "Ha portato i suoi compaesani in tutta l’Italia. Era un uomo eccezionale", dice commosso l’amico Rocco. La sua passione per il teatro, nel lontano passato aveva portato Romano Baroncelli anche in palcoscenico, recitando nella compagnia teatrale del suo paese. Come ex impiegato aveva lavorato in varie aziende manifatturiere ed era molto apprezzato. Romano lascia un grande vuoto tra i suoi cari: i due fratelli e i numerosi, parenti, amici e vicini di casa. Per la comunità aglianese un altro importante pezzo di storia che se ne va, ma che lascia tracce e ricordi indelebili.

Piera Salvi