’Acqua in bocca’, si riparte. La presentazione a Roma

Giovedi 13 febbraio alle 16 conferenza stampa di presentazione del calendario dell’ottava edizione di ’Acqua in bocca ma non troppo’ a Roma. L’onorevole toscano Tiziana Nisini presenta nella sala stampa della Camera il nuovo calendario 2025 dell’ottava edizione della rassegna culturale: un ciclo di incontri, dibattiti e conferenze che in otto anni ha portato allo stabilimento termale Tettuccio trecento personaggi di fama nazionale e internazionale.

In questi anni, la rassegna ideata e diretta dalla giornalista Simona Peselli ha proposto al pubblico ospiti di grande spessore: Angelo Branduardi, Albano Carrisi, Memo Remigi, Don Backy, scrittori e giornalisti come Aldo Cazzullo, Tony Capuozzo, Sigfrido Ranucci, Mauro Mazza, Daniele Capezzone intellettuali come Giordano Bruno Guerri e Vittorio Sgarbi, luminari della medicina come Matteo Bassetti e Franco Mosca, storici come Franco Cardini e Riccardo Nencini, personaggi pop dello showbiz. Nel 2024, la rassegna si è arricchita di un omaggio a Giacomo Puccini, nel centenario della morte del compositore lucchese, e di un ciclo di incontri sulla violenza di genere, con testimonianze dirette di vittime o familiari di vittime.