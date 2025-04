’Acqua in bocca’. C’è il cantante. Stefano Sani

Sabato 5 aprile alle 16 la rassegna "Acqua in bocca ma non troppo" ospita il cantante Stefano Sani nel salone Portoghesi dello stabilimento termale Tettuccio di Montecatini Terme. L’occasione è quella della presentazione in musica del suo ultimo libro dal titolo ‘Sulla giostra della vita ‘ a cura di Paolo Mugnai e stampato da Felici editore. Quello di Stefano Sani è un saliscendi sulla giostra della vita. Poco più che ventenne si ritrova sul palcoscenico più prestigioso della musica leggera italiana e assapora l’ebrezza della grande popolarità improvvisa, l’assalto dei fan, le copertine sulle riviste. Partecipa ai concorsi canori in tutta Italia e li vince facilmente. Ha una voce melodiosa e poi è bellissimo, piace alle mamme e alle figlie, in tivù buca lo schermo, vende migliaia di dischi. La svolta importante è quando conosce Zucchero Fornaciari che diventa il suo produttore. Di lui resteranno per sempre i suoi successi più famosi che hanno accompagnato l’adolescenza di migliaia di ragazze e ragazzi quando i social ancora non esistevano. "Non credo alla popolarità temporanea – ha scritto di lui Marcella Bella nel libro – derivata esclusivamente dalla canzone di un momento, è troppo variabile e superficiale. Essere amato dagli altri è la cosa più bella che possa accadere. E’ questo il vero successo. E Stefano Sani ce l’ha". E ancora: "Ricordo i suoi occhi che brillano quando è sul palco, la sua felicità, lui ama dare emozioni – scrive Fiordaliso – con la sua voce. Proprio come me. È la nostra malattia. La giostra non smette mai di girare, bisogna sempre prendere un biglietto per salirci su, a qualunque età".