A Parigi scocca l’ora di Rossetti. È caccia a un pass per la finale

Scocca l’ora di Gabriele Rossetti. Il momento dell’esordio olimpico per il tiratore di Ponte Buggianese è finalmente arrivato. Questa mattina, a partire dalle ore 9.30, l’atleta delle Fiamme Oro scenderà in pedana a Chateauroux per prendere parte alla prova di tiro a volo, specialità skeet, nel tentativo di ripetere la storica medaglia d’oro conquistata nel 2016 a Rio de Janeiro. La fase di qualificazione si snoderà nelle mattinate di oggi e di domani, per un totale di 125 piattelli, di cui 75 nel primo giorno e 50 nel secondo. Al termine della prima fase i migliori sei atleti otterranno il pass per la finale, in programma per sabato pomeriggio a partire dalle ore 15.30.

Trenta gli atleti ai nastri di partenza, con Rossetti che è stato inserito nel quinto mini gruppo e quindi sarà tra gli ultimi a sparare. Per il valdinievolino, che a Tokyo mancò l’accesso in finale non andando oltre il decimo posto, non sarà facile replicare il successo di otto anni fa, alla luce anche del competitivo parterre di avversari che prenderanno parte alla gara. Tra i favoriti non può certamente mancare il tre volte campione olimpico Vincent Hancock, che sul gradino più alto del podio ci è già salito nel 2008, nel 2012 e nel 2021. Molto pericoloso anche il danese Jesper Hansen, argento a Tokyo tre anni fa e vincitore in Coppa del Mondo a Lonato solamente un paio di mesi fa. Molto insidioso anche l’egiziano Azmy Mehelba, che in tre edizioni dei Giochi Olimpici non ha mai centrato la finale ma che si è dimostrato un tiratore molto preciso nelle grandi manifestazioni dell’ultimo biennio.

C’è poi il leader del ranking, il tedesco Sven Korte, che debutta alle Olimpiadi da vincitore dell’Europeo disputato a Lonato la scorsa primavera. A completare il lotto dei papabili favoriti ci sono il francese Eric Delaunay e l’altro italiano Tammaro Cassandro. Entrambi hanno già raggiunto la finale olimpica a Tokyo e hanno ottenuto buoni risultati tra il 2023 e il 2024. Non va poi dimenticato che, come ogni gara olimpica che si rispetti, i pronostici possono essere sovvertiti da atleti che, almeno sulla carta, non rientrano tra le teste di serie. Tra di loro meritano la menzione due asiatici: l’atleta di Cina Taipei, Meng Yuan Lee, e il cinese Jianlin Liu.

A prescindere dagli avversari, per Rossetti sarà fondamentale approcciare fin da subito le qualificazioni nel modo giusto, con la consapevolezza che chiudere la prima giornata con un buon punteggio sarà fondamentale per mettere il punto esclamativo sul passaggio in finale nella giornata seguente.

Michele Flori