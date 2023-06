A Montecatini Terme, corse al trotto, fiabe e benessere al Sesana!

NI TERME

All’ippodromo Snai Sesana da un mese è iniziata la 108^ stagione di corse al trotto e tutti i giovedì e sabato sera è proposto un cartellone di interessanti iniziative, molte delle quali offerte gratuitamente al pubblico fatto di appassionati dell’ippica e da tutti coloro che vogliono trascorrere una serata diversa dal solito. Il parco-giardino del Sesana si apre in particolare alle famiglie, ai bambini e a quanti vogliono un’atmosfera di di mondanità, di agonismo, di spettacolo e buona gastronomia.

Il grande parcheggio consente di lasciare l’auto a pochi metri dall’ingresso per poi incontrare i personaggi delle fiabe che daranno il benvenuto ai bambini accompagnandoli nel "Piccolo paese dei balocchi" dove avranno a disposizione i castelli gonfiabili, la pista delle mountain bike e i magnifici pony per vivere una indimenticabile esperienza.

Altri animatori in costume insegneranno ai genitori come truccare i figli da coniglietti, personaggi dei cartoons e animaletti della foresta, offrendo loro anche l’occorrente per continuare il lavoro alla propria abitazione.

Lungo il parco si incontra la zona riservata al pianobar, alla musica da intrattenimento e l’arena del cinema all’aperto, dove vengono proiettati i grandi film della comicità toscana. Per tutto il mese di luglio verrà reso omaggio a Francesco Nuti.

Grande successo fa registrare il centro bellezza, dove gratuitamente il pubblico ha a disposizione un barbiere per barba e capelli e un’operatrice esperta per la cura delle mani e per la consulenza di immagine: servizi affidati a Maikeru Innovative Barber e a Neiru Nail Designer. A disposizione anche il ristorante panoramico a bordo pista e la griglieria, pizzeria, gelateria e bar in altri spazi dell’ippodromo.