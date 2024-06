A Montecatini Alto l’evento per promuovere la donazione di sangue

Torna ’Aperolivi - La fettunta 2.0’. L’evento, previsto per oggi e per il prossimo weekend, è ideato e realizzato dai donatori di sangue Fratres di Montecatini Alto. Scopo: promuovere la donazione del sangue, ma anche la storia e la cultura dell’olio extra vergine di oliva come prodotto tipico del nostro territorio, riproponendo in forma moderna la tradizionale sagra della fettunta. Questa nuova edizione si presenta rinnovata nella durata, con quattro serate, nell’allestimento scenografico e nel menù. Fiore all’occhiello di quest’ultimo sarà sicuramente il dessert il cui nome, ’La fettunta incontra il gelato’, lascia presagire una sorpresa di gusto che stupirà piacevolmente i partecipanti. Altra novità è stata la partecipazione attiva della cooperativa vinicola Chianti Montalbano che ieri ha fatto degustare alcuni dei loro prodotti, la presenza di Slow Food Valdinievole con alcuni dei loro presidi e un ’Oil Bar’ in cui, assaggiando l’olio extra vergine di oliva, si potrà imparare a conoscere e capire le qualità che ne fanno un prodotto di eccellenza, e infine la musica dal vivo che accompagnerà la cena tra gli olivi. Confermate invece la partecipazione a numero chiuso e la modalità di svolgimento che vedrà i partecipanti (su prenotazione) ritirare la cena all’interno di un cestino, per poi accomodarsi nelle postazioni allestite in stile pic-nic per poter degustare, seduti su di un telo o su delle balle di fieno, la fett’unta e gli altri piatti della tradizione locale. Altre conferme riguardano l’eccezionale location: un’antica oliveta in località Vico a Montecatini Alto, con vista panoramica e la possibilità di un menù vegetariano o senza glutine su prenotazione. Info: 388 255 3252. Infine, visitando i social del gruppo sarà possibile trovare il QR-code con il quale accedere direttamente alla pagina della prenotazione dell’evento.