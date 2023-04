A Goito per ricordare il battesimo del fuoco

Il 16 aprile scorso si è tenuto a Goito, in provincia di Mantova, il raduno dei Bersaglieri che vuole ricordare il 175° anniversario del battesimo del fuoco del Corpo (8 aprile 1848). Come sempre erano presenti i Bersaglieri della sezione "Caporal Maggiore Gino Lanzarini" di Montecatini Terme (per la ventesima volta) e il Medagliere Provinciale di Pistoia e la sezione di Ponte Buggianese.

La battaglia del ponte di Goito o combattimento del ponte di Goito (per distinguerla dalla battaglia di Goito del 30 maggio 1848) si svolse l’8 aprile 1848 e fu il primo vero scontro nell’ambito della Prima Guerra di Indipendenza italiana fra piemontesi e austriaci. Fu appunto anche la prima battaglia a cui partecipò il corpo piemontese dei Bersaglieri.