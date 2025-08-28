Montecatini Sound Festival al via con Incognito e Philippe Cohen Solal

Pistoia, 28 agosto 2025 – Prende avvio il prossimo 30 agosto la prima edizione di Montecatini Sound, un festival che quest’anno si concentra nel rappresentare due artisti che rappresentano delle icone mondiali della musica soul funk: Philippe Cohen Solal (Gotan Project) sabato 30 agosto alle ore 21,30 e Incognito domenica 31 agosto alle ore 21,30. Appuntamento a Montecatini Terme (Pistoia) Piazzale Giusti (Terme del Tettuccio), entrambi gli spettacoli saranno ad ingresso gratuito. E’ ormai confermato da studi qualificati, che l’attività culturale è un forte volano di attrazione e di ricaduta sul territorio, oltre che motore determinante per la scoperta di territori ricchi di storia e di bellezza quale Montecatini Terme certamente è. Riconosciuta nel 2021 come patrimonio storico Unesco, entra nello stesso anno a far parte delle grandi Città Termali d’Europa (11 in 7 Stati). Montecatini Sound è pertanto un’occasione per partecipare a due eventi live di livello internazionale, ma anche quello di andare alla scoperta di una città ricchissima di storia opportunità e bellezza. Spiega il sindaco Claudio Del Rosso: “Nei giorni 30 e 31 agosto la Città di Montecatini Terme sarà protagonista della prima edizione del Montecatini Sound Festival, un appuntamento musicale che celebra la cultura e la musica in tutte le sue forme. Si tratta di una vetrina importante per promuovere e valorizzare la nostra realtà, la cultura e le tradizioni locali. Un evento che ha le carte in regola per diventare un appuntamento annuale di grande richiamo a livello nazionale e internazionale capace di attrarre pubblico, turismo e investimenti cultuali. Gli spettacoli organizzati e diretti dalla Società “Le Nozze di Figaro” in programma quest’anno, vedranno la partecipazione di famosi artisti internazionali che rappresentano delle icone mondiali della musica soul funk”.