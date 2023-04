Ciclismo, bis di Cataldo nel Gran Premio Sportivi Poggio alla Cavalla

Lamporecchio, 10 aprile 2023 - E’ tornato dopo uno stop di tre anni il Gran Premio Sportivi Poggio alla Cavalla per dilettanti élite e under 23, edizione n.58. A fare festa è stato il pratese Lorenzo Cataldo che dopo la vittoria di Civitanova Marche ottiene il bis in Toscana. E’ stata una conclusione a gruppo compatto con tutti i più forti velocisti del momento in Toscana a contendersi il successo e dietro al brillante vincitore si sono piazzati Magli e il colombiano Gomez. La corsa di “Pasquetta” ha ricordato Mauro Ortigni, per tanti anni suo infaticabile organizzatore, lavoro ora affidato ai suoi amici di Cerbaia di Lamporecchio, Poggio alla Cavalla e del G.S. Mastromarco. Ricordati anche l’ex professionista emiliano Luciano Armani legato da grande amicizia con gli organizzatori e Giuliano Baronti con la consegna al figlio Alessio di una targa speciale prima della partenza. Tra i presenti alla gara il sindaco di Lamporecchio Alessio Torrigiani. In gara 89 atleti di 17 squadre che hanno percorso 29 giri del circuito leggermente ondulato di km 3,400. Non sono mancati i tentativi di fuga ma il gruppo ha neutralizzato ogni allungo. I cinque traguardi volanti sono stati vinti da Piccini, Colladon, Gialli, Morea e Niccoli. E veniamo all’epilogo con la volata che è stata l’elemento tecnico più rilevante. Cataldo, élite della Gragnano ha preso la testa ai cento metri finali contenendo il tentativo di rimonta alla sua sinistra messo in atto da Magli portacolori della società locale Mastromarco Sensi Nibali. Per Cataldo il bis stagionale al quale l’atleta di Prato può aggiungere anche due secondi, un terzo e un quarto. Una partenza di stagione esaltante, e bravi anche Magli e Gomez nel rispetto dei pronostici.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Lorenzo Cataldo (Gragnano-La Seggiola) km 100, in 2h17'30", media km 43,636; 2)Lorenzo Magli (Mastromarco Sensi Nibali); 3)Nicholas Jaramillo Gomez (Hopplà Petroli Firenze); 4)Andrea Chiarucci (Gragnano-La Seggiola); 5)Giulio Fabbri (Futura Team); 6)Lapo Gavilli (MG Kvis Colors for Peace); 7)Pietro Salvadori (Parkpre Iki Sport); 8)Francesco Di Felice (Maltinti Banca Cambiano); 9)Alessio Ninci (Gragnano-La Seggiola); 10)Alessandro Venturini (Mastromarco Sensi Nibali).