SwitchBot Smart Lock: apri la porta con un dito, con la voce o con un click (mega coupon sconto)

Stai cercando un modo semplice per rendere la tua porta più sicura e più comoda da aprire? La SwitchBot WiFi Smart Lock Pro è la scelta giusta per te, e oggi ti costa solamente 169,99€!

Facile da installare, funziona con il tuo telefono, con le impronte digitali e anche con la voce. E la cosa più bella? C’è un coupon da 70€ da attivare su Amazon, direttamente nella pagina del prodotto.

Apri la porta con un tocco o anche solo con la tua voce: il futuro è qui

Con questa serratura intelligente non hai più bisogno delle chiavi, perché puoi aprire con le impronte digitali (proprio come fai con il tuo smartphone), puoi digitare un codice sulla tastiera touch e persino aprire la porta con l'app sul telefono. Ma non solo: puoi anche dire "Alexa, apri la porta" se usi un assistente vocale come Alexa o Google. Facile, comodo e veloce: anche quando hai le mani occupate.

Grazie al Wi-Fi integrato, puoi controllare la serratura anche da lontano. Sei in vacanza e arriva un pacco? Puoi aprire la porta al corriere e richiuderla subito dopo. Tutto direttamente dal tuo telefono. Questa serratura ha una protezione IP65, quindi resiste a pioggia, polvere e sbalzi di temperatura. Perfetta anche per le porte esterne. E in più puoi vedere chi entra e a che ora, direttamente dall’app.

Non servono attrezzi complicati o bucare la porta. La Smart Lock si monta facilmente sopra la serratura già esistente, e sei pronto in pochi minuti. Quando visiti la pagina Amazon di questa serratura, ricordati di flaggare (spuntare) il coupon da 70€ prima di aggiungerla al carrello. È uno sconto incredibile per un prodotto così completo.

Apri la porta di casa con impronta, codice, app o voce: acquista oggi stesso SwitchBot WiFi Smart Lock Pro, oggi al prezzo incredibile di soli 169,99€ grazie all'applicazione del coupon sconto di 70€.