Servizio da tavola: set di 12 piatti piani in offerta su Amazon ad un super prezzo

Vuoi arricchire il tuo servizio da tavola? Oggi su Amazon è in offerta questo set da 12 piatti piani del marchio Arcopal per stoviglie realizzate in vetro opale extra resistente con diametro da 25 centimetri e colore bianco. Il prezzo è di soli 20,40 euro invece di 28,38 con IVA inclusa, spedizione Prime e consegna praticamente immediata.

Set da 12 piatti piani Arcopal: le caratteristiche

Il set ti permette di portarti a casa dei piatti piani eleganti, resistenti e adatti all’uso quotidiano. Realizzati in vetro opale extra resistente, mettono insieme semplicità e funzionalità in un design pulito e senza tempo, perfetto per ogni tipo di tavola e occasione, dalla colazione veloce alla cena con ospiti.

Il diametro di 25 centimetri rende questi piatti infatti perfetti per servire primi, secondi o anche un bel piatto unico. Un dettaglio da non sottovalutare è il materiale che fa sì che siano estremamente resistenti e capaci di resistere senza problemi a urti, graffi, lavaggi frequenti in lavastoviglie e sbalzi di temperatura. Puoi usarli quindi tranquillamente anche in microonde e in generale tutti i giorni senza il timore che si possano rovinare.

L’opale Arcopal è un materiale non poroso, quindi non assorbe odori né batteri. È super igienico e si pulisce in un attimo, puoi tranquillamente metterli in lavastoviglie o prediligere se preferisci il lavaggio manuale. Insomma, per rinnovare la tua tavola con un set robusto, pratico ed esteticamente impeccabile, questo è il momento giusto: il set da 12 piatti piani del marchio Arcopal, prodotti in Francia, è disponibile su Amazon ad un prezzo imbattibile. Acquistalo adesso a soli 20,40 euro invece di 28,38.