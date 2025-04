Sandokan Actilarv, la soluzione pratica per eliminare le larve di zanzara in acque stagnanti (sconto del 15%)

Sandokan Actilarv Larvicida è un prodotto in pastiglie effervescenti pensato per il trattamento di ristagni d’acqua dove si sviluppano le larve di zanzara. La confezione contiene 100 pastiglie da 2 grammi, sufficienti per 200 trattamenti. È disponibile su Amazon al prezzo di 29,72 euro, IVA inclusa, con uno sconto del 15%.

Sandokan Actilarv: pastiglie larvicide per 200 trattamenti antizanzare

Il prodotto si utilizza direttamente nei punti critici come tombini, sottovasi, bidoni e pozzetti. Le pastiglie si sciolgono rapidamente, rilasciando il principio attivo in grado di eliminare le larve prima che diventino adulte. L’efficacia dura circa due settimane per ciascun trattamento, in base alla temperatura e alla quantità d’acqua.

Ogni pastiglia da 2 grammi tratta fino a 50 litri di acqua stagnante, permettendo un uso mirato e sostenibile. Questo lo rende utile sia in ambito domestico sia in contesti più ampi come giardini, orti e cortili. Il principio attivo agisce esclusivamente sulle larve, senza danneggiare altri insetti utili o l’ambiente circostante.

Le pastiglie sono confezionate in un contenitore richiudibile, che facilita la conservazione anche per un utilizzo stagionale. Il prodotto è autorizzato per uso biocida, elemento da verificare sempre in articoli destinati alla disinfestazione.

Il trattamento preventivo con Sandokan Actilarv è una delle strategie raccomandate per ridurre la proliferazione delle zanzare, in particolare durante i mesi più caldi. Il controllo delle larve è infatti considerato il metodo più efficace per limitare la diffusione degli insetti prima che diventino un problema.

Il Sandokan Actilarv Larvicida offre una soluzione rapida e mirata per il controllo delle larve di zanzara, grazie a un sistema semplice da usare e di lunga durata. La confezione da 29,72 euro, scontata del 15%, permette di effettuare fino a 200 trattamenti, rendendola adatta sia per uso domestico che continuativo.