Potente e leggero: l'aspirapolvere senza filo di Proscenic ad un prezzo irrisorio con il coupon Amazon

Il Proscenic P11 Ultra è un aspirapolvere che si fa apprezzare tanto per la potenza quanto per la praticità d'uso. In sintesi, potrebbe essere la soluzione perfetta per chi desidera mantenere la propria casa sempre pulita senza dover fare troppi sforzi, essendo leggero e comodo da maneggiare su qualsiasi tipo di superficie. E non bisogna dimenticare quello che è un altro vantaggio, ovvero il prezzo: con il coupon Amazon di 20€ (da riscattare manualmente), la somma da investire al momento è di soli 109€, con spedizione gratuita per tutti gli abbonati Prime.

Massima pulizia con il minimo sforzo con il Proscenic P11 Ultra

Partiamo proprio dalla straordinaria potenza di aspirazione: con ben 40.000Pa, è in grado di affrontare senza problemi lo sporco più ostinato, sia su pavimenti duri che su tappeti. Il passaggio tra le diverse superfici avviene in modo fluido e immediato grazie alla doppia modalità, che si adatta istantaneamente al tipo di suolo da trattare. Inoltre, il tubo telescopico allungabile (fino a 112 cm) e i diversi accessori multifunzione in dotazione permettono di raggiungere ogni angolo nascosto (anche le fessure più strette dell'auto, perché no), offrendo una pulizia completa e precisa.

Non meno importante è la batteria a lunga durata: con la sua capacità di 2200mAh, garantisce fino a 40 minuti di autonomia continua, quanto basta per una sessione di pulizia senza interruzioni. E per chi necessita di più tempo, il design rimovibile della batteria consente di sostituirla in un attimo, raddoppiando di fatto la durata operativa e mantenendo il ritmo senza dover aspettare la ricarica.

Al pari di modelli di altri brand molto più costosi, il P11 Ultra è dotato di una luce verde che rivela le particelle di polvere invisibili anche in ambienti poco illuminati, permettendo di individuare facilmente ciò che facilmente sfugge a occhio nudo. Utilissimo poi il display LED integrato, che mostra in tempo reale il livello di carica, la potenza di aspirazione selezionata e avvisa nel caso si verifichino ostruzioni. Un valido alleato dunque, che permette di mantenere questo aspirapolvere wireless sempre al massimo delle prestazioni.

Non bisogna dimenticare poi altre caratteristiche che rendono il Proscenic P11 Ultra una scelta consigliata: la spazzola a "V" riduce i grovigli di capelli e peli di animali del 99%, il sistema di filtrazione a 4 strati intrappola il 99,99% delle particelle di polvere microscopiche, mentre la ricca dotazione di accessori consente una pulizia efficace di tutte le superfici o quasi. Non perdere la promo: con il coupon da 20€, l'aspirapolvere ti costerà soltanto 109€ su Amazon.