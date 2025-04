Levigatrice orbitale di HYCHIKA: precisione e potenza per i tuoi progetti di fai-da-te, sconto del 15%

La levigatrice orbitale di HYCHIKA da 300W è uno strumento elettrico pensato per levigare superfici in modo rapido e preciso. Il modello offre sei velocità regolabili, raggiunge fino a 13.000 giri al minuto e include 12 dischi abrasivi da 125 mm in tre grane differenti (80, 120 e 240). È disponibile su Amazon a 35,68 euro, con IVA e spedizione comprese e uno sconto del 15%.

Levigatrice orbitale 300W di HYCHIKA: compatta, potente e con sistema di raccolta polvere

La struttura compatta e il design ergonomico la rendono adatta anche per uso prolungato. L’impugnatura gommata assicura una presa salda e limita le vibrazioni, migliorando il controllo durante le lavorazioni su legno, plastica, metallo e vernici.

La regolazione elettronica della velocità consente di adattare la rotazione del platorello al tipo di superficie e all’abrasivo utilizzato. Questo garantisce risultati omogenei, evitando bruciature o consumi irregolari del materiale.

I 12 dischi abrasivi inclusi permettono di iniziare subito il lavoro con grane diverse per sgrossatura, levigatura intermedia e finitura. Il sistema di fissaggio a velcro rende rapido il cambio del disco senza utensili aggiuntivi.

Un altro elemento pratico è la scatola raccogli-polvere, che si collega direttamente all’uscita posteriore dell’utensile. Questo contenitore semitrasparente permette di mantenere pulita l’area di lavoro, migliorando anche la visibilità della superficie trattata. La HYCHIKA è compatibile con sistemi di aspirazione esterni, per chi desidera collegare un aspiratore e ottimizzare ulteriormente la gestione delle polveri fini.

La levigatrice orbitale di HYCHIKA rappresenta una soluzione versatile ed economica per chi cerca uno strumento adatto a diverse fasi della levigatura. Con velocità regolabili, 12 dischi inclusi e sistema anti-polvere, si adatta a numerosi contesti di utilizzo. Il prezzo di 35,68€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, con sconto del 15%, IVA e spese di spedizione comprese, la rende una scelta interessante per hobbisti e piccoli artigiani.