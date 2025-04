ECOVACS WINBOT W2 PRO: robot lavavetri con protezione a 10 livelli per una pulizia sicura ed efficace

ECOVACS W2 PRO è un robot lavavetri automatizzato dotato di tre ugelli spruzzatori d’acqua, navigazione intelligente e un sistema di protezione a 10 livelli. Progettato per la pulizia efficiente di superfici vetrate, è in vendita su Amazon al prezzo di 399,00 euro, con IVA e spedizione incluse e uno sconto dell’11%.

ECOVACS W2 PRO: robot lavavetri con spruzzatori automatici e navigazione intelligente

Il dispositivo è pensato per lavorare su vetri verticali, finestre e superfici lisce, senza bisogno di interventi manuali durante il ciclo di pulizia. Gli ugelli integrati spruzzano acqua in modo uniforme, migliorando l’efficacia del panno e rimuovendo macchie e polvere in un solo passaggio.

La pianificazione del percorso avviene tramite il sistema WIN-SLAM 4.0, che permette al robot di coprire l’intera superficie in modo sistematico, evitando ripetizioni o aree trascurate. Il sistema di scalata stabile consente al robot di aderire saldamente alla superficie, anche in presenza di vetri alti o inclinati.

Per garantire la sicurezza, ECOVACS ha integrato 10 livelli di protezione, che includono sensori anticaduta, rilevamento bordi e sistemi di allerta in caso di perdita di aderenza. Questo rende il W2 PRO adatto anche per finestre di grandi dimensioni o posizionate in alto.

Il robot è controllabile tramite app dedicata, da cui si possono avviare i cicli di pulizia, modificare le impostazioni o monitorare lo stato dell’operazione. Una volta completata la pulizia, il robot torna automaticamente alla posizione iniziale.

ECOVACS W2 PRO offre una soluzione completa per la pulizia automatica dei vetri, combinando spruzzatura d’acqua, aderenza stabile e percorso intelligente. Il prezzo di 399,00 euro, con uno sconto dell’11%, IVA e spedizione incluse, lo rende un’opzione efficace per chi cerca un dispositivo affidabile e autonomo per vetri sempre puliti.