Controlla sonno, battito e allenamenti con la Xiaomi Smart Band 2: semplice, resistente e in super offerta

Con l’arrivo della primavera, le promozioni Amazon rendono ancora più accessibili i dispositivi pensati per uno stile di vita attivo. Tra le offerte più interessanti spicca la Xiaomi Redmi Smart Band 2, ora disponibile a soli 24,90€ con il 38% di sconto.

Un prezzo che abbassa notevolmente la soglia d’ingresso per chi desidera un fitness tracker affidabile, leggero e con tutte le funzionalità essenziali, perfetto per monitorare l’attività quotidiana, il sonno e l’allenamento.

Xiaomi Redmi Smart Band 2 in offerta a 24,90€ su Amazon: un fitness tracker completo ad un prezzo ridotto

La Smart Band 2 si distingue subito per il suo design compatto e sottile, pensato per adattarsi a qualsiasi polso senza dare fastidio, anche durante il sonno.

Il display TFT da 1.47 pollici offre una superficie di visualizzazione più ampia rispetto al modello precedente, permettendo di leggere chiaramente notifiche, dati di allenamento, chiamate in arrivo e altre informazioni utili. La risoluzione è più che sufficiente per garantire una buona visibilità anche alla luce del sole, rendendola una compagna efficace per le uscite all’aperto.

A livello di funzionalità, la Redmi Smart Band 2 integra il monitoraggio del sonno, il rilevamento della frequenza cardiaca e 30 modalità di allenamento dedicate alle attività più comuni, come corsa, camminata, ciclismo o yoga.

Ogni sessione viene registrata con precisione e sincronizzata con l'app Xiaomi per fornire uno storico dettagliato dei tuoi progressi. È resistente all’acqua fino a 5 ATM, quindi puoi indossarla anche sotto la doccia o durante una nuotata leggera.

L’autonomia è uno dei suoi punti di forza. Con un utilizzo medio, si arriva facilmente a 14 giorni di utilizzo continuocon una sola carica. Questo significa meno preoccupazioni e più continuità nel monitoraggio della tua salute.

Il cinturino in silicone è comodo, regolabile e adatto a qualsiasi taglia, rendendo il dispositivo adatto sia per chi è alle prime armi con il fitness tracking che per chi cerca un’alternativa leggera da indossare tutto il giorno.

Al prezzo promozionale di 24,90€, la Xiaomi Redmi Smart Band 2 è un dispositivo altamente competitivo che ti offre tante funzionalità essenziali in un formato semplice ed elegante, perfetto per accompagnarti in ogni momento della giornata.