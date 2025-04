Con il lavapavimenti a vapore BLACK+DECKER elimini il 99,9% di germi e batteri e ora è in sconto

Se hai bambini piccoli a casa, la pulizia del pavimento è sicuramente una di quelle cose a cui tieni di più e grazie a questa offerta che ti segnaliamo potrai avere i pavimenti brillanti. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il lavapavimenti a vapore BLACK+DECKER a soli 80,90 euro, invece che 109,90 euro.

C'è quindi uno sconto del 26% che taglia il prezzo e ti permette di risparmiare 29 euro sul totale. Potrai avere pavimenti sempre perfettamente puliti senza rischiare che i tuoi figli possano prendersi delle malattie. Con questo sistema a vapore avrai una pulizia eccezionale in pochissimo tempo.

Lava pavimenti a vapore BLACK+DECKER per pulizia completa

Con il lavapavimenti a vapore BLACK+DECKER potrai eliminare efficacemente fino al 99,9% di batteri e germi senza usare nessun detergente o sostanza chimica. Infatti è in grado di erogare il vapore a un'alta temperatura con il quale riesce a pulire in profondità in una sola passata. Si riscalda in appena 30 secondi e ha un cavo di 5 metri per avere un'ottima portata.

Gode di un pratico serbatoio da 750 ml che puoi rimuovere facilmente per riempirlo quando è necessario. Possiede anche un filtro anticalcare per allungare la vita del lavapavimenti ed è adatto per tutti i pavimenti impermeabili, compreso il parquet e il marmo. È molto semplice da utilizzare ed è anche pratico e leggero con una testa girevole a 180° che offre una maggiore flessibilità. Inoltre troverai inclusi due panni lavabili in microfibra.

Se non vuoi avere sorprese sul tuo pavimento e lasciare che i tuoi bambini gattonino senza problemi non perdere questa fantastica promozione. Vai subito su Amazon e acquista il tuo lavapavimenti a vapore BLACK+DECKER a soli 80,90 euro, invece che 109,90 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime.