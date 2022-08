Meteo Toscana, nuvole e vento a Firenze: pioggia in arrivo? Cosa dicono le previsioni

Firenze, 2 agosto 2022 - Nonostante nei giorni scorsi la regione Toscana avesse diramato un codice giallo per piogge, temporali e grandinate, il maltempo non si è fatto vedere. O almeno, non in tutta la regione (ci sono stati alcuni danni in Mugello e una grande tempesta di fulmini in Versilia). Quello che si è assistito, invece, a Firenze e in gran parte della Toscana è stato un lieve ma rasserenante calo delle temperature e del caldo record che nelle settimane scorse ha messo in ginocchio proprio tutti. Tuttavia, purtroppo, per questo inizio di agosto le previsioni sono concordi: la tregua dalla terribile afa sta già finendo, e nei prossimi giorni si assisterà a un ritorno del gran caldo (qui nel dettaglio dove e i giorni più torridi). Intanto, oggi, martedì 2 agosto, Firenze si è svegliata con un cielo molto nuvoloso e sporadiche ma intense raffiche di vento. E in tanti sperano nell'arrivo della pioggia. Ma è davvero così? Vediamo cosa dicono le previsioni meteo per Firenze e per la Toscana.

Per martedì 2 agosto il Consorzio Lamma prevede in Toscana cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso in mattinata; nel pomeriggio sviluppo di nuvolosità nelle zone interne con possibilità di locali temporali. Venti: deboli di brezza a prevalente componente di Maestrale nel pomeriggio sulla costa. Anche 3BMeteo concorda: per Firenze previste in mattinata velature estese e nubi sparse in mattinata, con possibilità di piogge intorno alle ore 14. Nel pomeriggio il cielo torna parzialmente nuvoloso.

Temperature massime: Arezzo 33 gradi, Firenze 34 gradi, Grosseto 36 gradi, Livorno 30 gradi, Lucca 34 gradi, Massa-Carrara 29 gradi, Pisa 35 gradi, Pistoia 34 gradi, Prato 34 gradi, Siena 35 gradi.

Per mercoledì 3 agosto Lamma prevede sereno o poco nuvoloso. Sviluppo di nubi cumuliformi nel pomeriggio sui rilievi, ma con bassa probabilità di precipitazioni. Venti: deboli. Mari: poco mossi. Anche per 3BMeteo non sono previste precipitazioni.

Temperature massime: Arezzo 36 gradi, Firenze 37 gradi, Grosseto 36 gradi, Livorno 30 gradi, Lucca 36 gradi, Massa-Carrara 30 gradi, Pisa 37 gradi, Pistoia 37 gradi, Prato 37 gradi, Siena 37 gradi.

Previsto dal Consorzio Lamma per giovedì 4 agosto cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli e mari poco mossi.

Temperature massime: Arezzo 38 gradi, Firenze 39 gradi, Grosseto 37 gradi, Livorno 30 gradi, Lucca 37 gradi, Massa-Carrara 29 gradi, Pisa 37 gradi, Pistoia 37 gradi, Prato 39 gradi, Siena 38 gradi.

Cielo ancora sereno venerdì 5 agosto o poco nuvoloso. Venti deboli e mari poco mossi.

Previsto sereno in mattinata. Nel pomeriggio possibile sviluppo di nubi cumuliformi con possibilità di locali rovesci sui rilievi di nord ovest. Venti deboli occidentali sulla costa con rinforzi di Maestrale nel pomeriggio. Mari a tratti mossi

Tutto il mese di agosto sarà caratterizzato da una nuova ondata di caldo africano portata dall'anticiclone. L'avanzata dell'anticiclone africano raggiungerà in particolare prima le regioni centrali, quindi quelle settentrionali e infine le meridionali. L'invasione di masse d'aria calda in arrivo direttamente dal deserto del Sahara causerà un sensibile aumento delle temperature. I valori massimi, giorno dopo giorno, continueranno a salire inesorabilmente fino a raggiungere nuovamente picchi prossimi ai 40°C come ad esempio a Milano, Bologna, Padova, Pavia, ma anche

Firenze, Roma, Terni e sulle zone interne di Puglia, Sicilia e Sardegna. Il tempo si stabilizzerà e le giornate trascorreranno sotto un sole cocente e una rara presenza di nubi. Lo scudo anticiclonico lascerà qualche pertugio solamente su parte del Nord, dove correnti più fresche e instabili potrebbero insidiarlo, riuscendo a far breccia, con il rischio di temporali in particolare nella seconda parte della settimana, specie sull'arco alpino.

Domani mercoledì 3 agosto diramato bollino rosso a Perugia e Palermo. Bollino arancione invece per Firenze, Bologna e Bolzano. Lo evidenzia il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che monitora 27 città.