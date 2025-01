Fiocchi bianchi sulla Toscana a quote basse: meteo, dove potrebbe nevicare

Firenze, 15 gennaio 2025 – Attenzione alle possibili precipitazioni nevose sulla Toscana anche a quote molto basse. Accadrà con ogni probabilità nella giornata di giovedì 16 gennaio. Quando la nuovolosità andrà ad aumentare in maniera consistente a ridosso dell’Appennino.

Le previsioni meteo in Toscana

Con possibili fiocchi bianchi che si presenteranno nelle ore più fredde. Secondo il Lamma potrebbe nevicare a partire dai trecento metri di quota in particolare sulla provincia aretina e su quella fiorentina. Mentre più su, sull’Appenino lucchese, possibili fiocchi a partire dai cinquecento metri. Attenzione dunque alle eventuali precipitazioni per chi si mette alla guida. La raccomandazione è quella di usare la massima prudenza.

Attenzione alle possibili deboli nevicate in Toscana nella giornata di giovedì 15 gennaio. Tra le zone interessate la provincia di Arezzo e quella di Firenze sopra i 3-400 metri

Le previsioni a Firenze

E nel resto della regione? Il cielo dovrebbe essere sereno o poco nuvoloso. Le temperature rimarranno rigide. I venti spireranno ancora da nord est. Con possibili raffiche anche forti sui rilievi e in arcipelago toscano. Vento che comunque sarà in diminuzione rispetto ai giorni scorsi, quando ha creato non pochi problemi.

E il resto della settimana? Principalmente si dovrebbe andare verso una stabilità, con cieli sereni o poco nuvolosi un po’ per tutta la settimana. Resta il freddo pungente che abbiamo avvertito in questi giorni e che porterà le massime non sopra i dodici gradi.

A livello nazionale, possibili precipitazioni piovose intense nel sud della Penisola nella giornata di venerdì 17 in particolare. Le regioni interessate sono Calabria, Sardegna e Sicilia. Regioni nelle quali le condizioni meteo potrebbero mantenersi instabili un po’ per tutto il weekend.