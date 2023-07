Meteo Toscana, caldo senza tregua. Domenica rovente, poi anche peggio: inizio settimana a 40°

Firenze, 14 luglio 2023 – Non ci sono cambiamenti in arrivo nel fine settimana sul fronte meteorologico: il caldo non dà tregua, con temperature nettamente sopra la media del periodo, e domenica il nuovo anticiclone africano porterà la colonnina di mercurio fino a 38 gradi.

Le previsioni del Lamma sono chiare: nei prossimi giorni cielo sereno o al massimo qualche nuvolaglia qua e là, nelle zone interne, temperature che andranno dai 36 gradi massimi di sabato ai 38 di domenica. E la tendenza è ancor peggiore, anche se oltre i tre giorni per l’appunto si parla di tendenza più che di previsione, ma se le aspettative saranno confermate martedì si potranno toccare i 40°.

Martedì e mercoledì le massime in regione sono state sui 38°, giovedì c’è stato un lieve calo (ma non certo un sollievo con l’umidità sopra il 90%) con massime fra i 33 e i 34 gradi fra le province di Firenze, Grosseto, Siena e Lucca (dati del Cfr-Centro funzionale della regione). La stazione meteo che ha fatto registrare la temperatura più alta nella giornata di giovedì è stata quella di San Donato a Orbetello (34°).

Ancor peggiori le stime di Antonio Sanò, fondatore del sito IlMeteo.it. “Dalla prossima settimana l'anticiclone africano Caronte raggiungerà il massimo della potenza e così le temperature misureranno valori sopra la media del periodo anche di 12 gradi. Con queste prospettive le temperature massime saliranno ulteriormente ed ecco allora che in Toscana e Lazio saranno possibili i 41-43 gradi rispettivamente a Firenze e Roma. Per la capitale sarebbe un record. Fino a 45 gradi sono previsti in Puglia, fino a 39-40 gradi anche al Nord, ma in Sardegna e Sicilia addirittura picchi di 48 gradi (con il rischio di battere il record di caldo italiano che è di 48,8 gradi)”.