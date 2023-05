Meteo: ore contate per il maltempo. Poi caldo quasi estivo. Quanto durerà?

Firenze, 2 maggio 2023 – Pioggia, temporali e freddo hanno i giorni contati. Dopo il maltempo provocato da una vasta area perturbata di origine atlantica che si è abbattuta sul weekend del Primo Maggio, nei prossimi giorni è attesa una rimonta dell'alta pressione che riporterà la stabilità praticamente su tutta l'Italia.

Dunque ancora per qualche giorno condizioni meteo instabili. In particolare piogge e temporali interesseranno soprattutto il Centro-Sud. Ma gli ultimi aggiornamenti del Centro meteo italiano mostrano per il fine settimana una rimonta dell'anticiclone verso la nostra Penisola con condizioni meteo in netto miglioramento e con un masse d’aria calda di matrice subtropicale.

Ne conseguirà una rapida risalita delle temperature, che torneranno ad impennarsi verso valori sopra le medie del periodo con punte di 26-28 gradi.

Il bel tempo farà capolino sulla nostra penisola a partire da giovedì, anche se ci saranno ultimi strascichi d’instabilità all’estremo Sud e sulla Sicilia orientale.

Tempo più stabile dunque ma anche clima più mite con rialzo delle temperature che resteranno comunque intorno alle medie del periodo. Attenzione però perché la prima metà di maggio sembra essere molto dinamica e nuovi peggioramenti potrebbero interessare il Mediterraneo entro metà mese.

Intanto per quanto riguarda la Toscana, per la giornata di oggi 2 maggio, è stata diramata una doppia allerta meteo gialla per vento e pioggia. Vediamola nel dettaglio. Per quanto riguarda il codice giallo per vento scatterà a partire dalle 10 del 2 maggio fino alla mezzanotte della stessa giornata.

Ecco dove:

Firenze

Bagno a Ripoli (FI)

Barberino di Mugello (FI)

Borgo San Lorenzo (FI)

Calenzano (FI)

Campi Bisenzio (FI)

Dicomano (FI)

Fiesole (FI)

Firenze (FI)

Greve in Chianti (FI)

Impruneta (FI)

Lastra a Signa (FI)

Londa (FI)

Pelago (FI)

Pontassieve (FI)

Rufina (FI)

San Casciano in Val di Pesa (FI)

Scandicci (FI)

San Godenzo (FI)

Scarperia e San Piero (FI)

Sesto Fiorentino (FI)

Signa (FI)

Tavarnelle Val di Pesa (FI)

Vaglia (FI)

Vicchio (FI)

Pistoia e Prato

Comuni interessati:

Agliana (PT)

Cantagallo (PO)

Carmignano (PO)

Montale (PT)

Montemurlo (PO)

Pistoia (PT)

Poggio a Caiano (PO)

Prato (PO)

Quarrata (PT)

Serravalle Pistoiese (PT)

Vaiano (PO)

Vernio (PO)

Firenze, Livorno, Lucca, Pisa e Pistoia

Comuni interessati:

Altopascio (LU)

Bientina (PI)

Buti (PI)

Calci (PI)

Calcinaia (PI)

Capannoli (PI)

Capannori (LU)

Capraia e Limite (FI)

Casciana Terme Lari (PI)

Cascina (PI)

Castelfranco di Sotto (PI)

Cerreto Guidi (FI)

Chiesina Uzzanese (PT)

Collesalvetti (LI)

Crespina Lorenzana (PI)

Empoli (FI)

Fauglia (PI)

Fucecchio (FI)

Lamporecchio (PT)

Larciano (PT)

Monsummano Terme (PT)

Montecarlo (LU)

Montelupo Fiorentino (FI)

Montopoli in Val dArno (PI)

Pieve a Nievole (PT)

Ponsacco (PI)

Ponte Buggianese (PT)

Pontedera (PI)

Porcari (LU)

San Miniato (PI)

Santa Croce sull’Arno (PI)

Santa Maria a Monte (PI)

Vicopisano (PI)

Vinci (FI)

Firenze, Pisa e Siena

Comuni interessati:

Barberino Val dElsa (FI)

Castelfiorentino (FI)

Certaldo (FI)

Chianni (PI)

Colle di Val dElsa (SI)

Gambassi Terme (FI)

Lajatico (PI)

Montaione (FI)

Montespertoli (FI)

Palaia (PI)

Peccioli (PI)

Poggibonsi (SI)

San Gimignano (SI)

Terricciola (PI)

Volterra (PI)

Per quanto riguarda l’allerta meteo gialla per pioggia, con validità per tutta la giornata del 2 maggio, queste sono le zone interessate:

FIRENZE

Comuni interessati:

Firenzuola (FI) Marradi (FI) Palazzuolo sul Senio (FI)

PISTOIA e PRATO

Comuni interessati:

Cantagallo (PO) Montale (PT) Pistoia (PT) Sambuca Pistoiese (PT) San Marcello Piteglio (PT) Vernio (PO)