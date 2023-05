Meteo: prosegue l’ondata di maltempo. E in Toscana scatta l’allerta gialla: dove e quando

Firenze, 1 maggio 2023 – Previsioni meteo confermate: dunque, come annunciato nei giorni scorsi, è un primo maggio all'insegna del maltempo quello che stanno trascorrendo gli italiani.

Piove infatti da Nord a Sud, con acquazzoni diffusi e qualche temporale. Le temperature si mantengono su livelli primaverili anche se sulle Alpi è prevista neve oltre i 1900-2100 metri. Nel pomeriggio di oggi, 1 maggio, non sono previste variazioni di rilievo con piogge e temporali diffusi su tutti i settori.

In serata si rinnovano condizioni di maltempo con precipitazioni sparse su tutte le regioni.

Per quanto riguarda la Toscana è stata diramata una doppia allerta meteo gialla per vento e pioggia. Vediamo nel dettaglio. Per quanto riguarda il codice giallo per vento scatterà a partire dalle 10 del 2 maggio fino alla mezzanotte della stessa giornata.

Ecco dove:

FIRENZE

Comuni interessati:

Bagno a Ripoli (FI)

Barberino di Mugello (FI) Borgo San Lorenzo (FI)

Calenzano (FI) Campi Bisenzio (FI) Dicomano (FI)

Fiesole (FI) Firenze (FI)

Greve in Chianti (FI) Impruneta (FI) Lastra a Signa (FI) Londa (FI) Pelago (FI) Pontassieve (FI) Rufina (FI)

San Casciano in Val di Pesa (FI) Scandicci (FI) San Godenzo (FI) Scarperia e San Piero (FI)

Sesto Fiorentino (FI) Signa (FI)

Tavarnelle Val di Pesa (FI) Vaglia (FI) Vicchio (FI)

PISTOIA e PRATO

Comuni interessati:

Agliana (PT) Cantagallo (PO) Carmignano (PO) Montale (PT) Montemurlo (PO) Pistoia (PT) Poggio a Caiano (PO) Prato (PO) Quarrata (PT) Serravalle Pistoiese (PT) Vaiano (PO) Vernio (PO)

FIRENZE, LIVORNO, LUCCA, PISA e PISTOIA

Comuni interessati:

Altopascio (LU) Bientina (PI) Buti (PI) Calci (PI) Calcinaia (PI) Capannoli (PI) Capannori (LU) Capraia e Limite (FI) Casciana Terme Lari (PI) Cascina (PI) Castelfranco di Sotto (PI) Cerreto Guidi (FI) Chiesina Uzzanese (PT) Collesalvetti (LI) Crespina Lorenzana (PI) Empoli (FI) Fauglia (PI) Fucecchio (FI) Lamporecchio (PT) Larciano (PT) Monsummano Terme (PT) Montecarlo (LU) Montelupo Fiorentino (FI) Montopoli in Val dArno (PI) Pieve a Nievole (PT) Ponsacco (PI) Ponte Buggianese (PT) Pontedera (PI) Porcari (LU) San Miniato (PI) Santa Croce sullArno (PI) Santa Maria a Monte (PI) Vicopisano (PI) Vinci (FI)

FIRENZE, PISA e SIENA

Comuni interessati:

Barberino Val dElsa (FI) Castelfiorentino (FI) Certaldo (FI) Chianni (PI) Colle di Val dElsa (SI) Gambassi Terme (FI) Lajatico (PI) Montaione (FI) Montespertoli (FI) Palaia (PI) Peccioli (PI) Poggibonsi (SI) San Gimignano (SI) Terricciola (PI) Volterra (PI)

Per quanto riguarda l’allerta meteo gialla per pioggia, con validità per tutta la giornata del 2 maggio, queste sono le zone interessate:

FIRENZE

Comuni interessati:

Firenzuola (FI) Marradi (FI) Palazzuolo sul Senio (FI)

PISTOIA e PRATO

Comuni interessati:

Cantagallo (PO) Montale (PT) Pistoia (PT) Sambuca Pistoiese (PT) San Marcello Piteglio (PT) Vernio (PO)