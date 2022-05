Meteo, picco di caldo in arrivo: le previsioni di maggio e per l’estate

Firenze, 20 maggio 2022 – Il picco del caldo è in arrivo e ci aspettano temperature da estate piena. Mentre Hannibal rinforza sulla penisola, a più di qualcuno queste temperature record hanno fatto venire il mente il maggio e la torrida stagione del 2003. Anche quest’anno dunque c’è da aspettarsi un’estate con temperature infuocate? Ecco le prime previsioni presentate da Valentina Grasso e Claudio Tei nel Lamma live. LEGGI ANCHE: Meteo. Maggio, il mese più caldo della storia? Cosa dicono gli esperti Maggio da temperature record anche in Europa “È da un paio di settimane che il mese è segnato dal dominio dell’alta pressione. A partire dalla metà del mese, abbiamo assistito alla rimonta di un potente anticiclone di origine sub tropicale africana prima sulla Spagna e poi sulla Francia, che ha favorito un riscaldamento deciso con temperature che sono salite fino a 10°/11° al di sopra della media del mese, con punte fino a 38°/39° nel sud della Spagna e fino a 32°/33° nel centro sud della Francia” Il parallelo col maggio record del 2003 “Il 2003 è stato un anno eccezionale, quell’anno si erano raggiunte temperature sopra la media (30°) già il 1° maggio. Tutto il mese poi proseguì con temperature sopra la media, l’estate fu rovente. La differenza è che quest’anno le temperature sopra la media sono iniziate un po’ più tardi, poco prima la seconda decade”. Anche quest’anno l’estate sarà rovente? “Un altro maggio sopra la media è stato quello del 2009 su Italia, Francia e Spagna. Però in questo caso l’estate è stata calda ma non eccezionale come quella del 2003. Rispetto alla climatologia che va dagli anni 60-90, notiamo che dagli anni 80 in poi quasi tutte le estati sono state sopra la ...